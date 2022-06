Jeux gratuits et soldés ce week-end (17 – 19 juin)

Nouvelle revue hebdomadaire des meilleurs jeux gratuits, offres et soldes disponibles entre le 17 et le 19 juin pour PS5, PS4, Xbox, PC et Nintendo Switch.

L’été commence à presser et il n’y a que deux façons de le combattre : aux commandes ou en plongeant dans la piscine. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas cette deuxième option, nous vous laissons un bon nombre de réductions, d’offres et de rabais afin que vous puissiez au moins profiter de l’autre avec des jeux de toutes sortes et conditions. Et sur toutes les plateformes, bien sûr. PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X|S… Donc moins de peur du météorologue et plus de jeux gratuits payants. C’est parti pour la sélection entre le 17 et le 19 juin 2022 : Fan de The Elder Scrolls ? Soyez Attentif Chaque grande saga a une origine et avant Oblivion et Skyrim, celle de The Elder Scrolls a été fondée avec les premiers opus : Arena, Daggerfall et Morrowind . Le second d’entre eux a un remaster basé sur un mod qui est disponible gratuitement sur GOG. Il s’agit de la meilleure version possible pour profiter de ce classique, car elle comprend également diverses améliorations du gameplay et divers contenus supplémentaires qui font de ce Daggerfall (Unity) un incontournable.

Supraland, gratuit sur Epic Games Store

Faites également attention à tous les amoureux de Zelda, Metroid et Portal au nouveau jeu gratuit de l’Epic Game Store. Après avoir donné Maneater la semaine dernière , le magasin propose désormais une aventure fascinante pleine d’ énigmes, de donjons et de défis . Un curieux mélange de sagas et d’influences qui suppose que ses joueurs sont intelligents et leur offre une autonomie totale pour découvrir un monde rempli d’épreuves et d’énigmes. D’une durée comprise entre 12 et 25 heures , Supraland a été l’un des grands indies de 2020 comme en témoigne son 85 sur Metacritic .

Offres du PlayStation Store — PS4 / PS5

Fini les Days of Play, cette semaine la boutique numérique de Sony nous dédommage en mettant Tales of Arise comme offre de la semaine , l’un des meilleurs RPG d’action récents.

Tales of Arise PS4 & PS5 pour 34,99 euros (60% de réduction)

Tales of Arise Ultimate Edition pour 49,99 euros (60% de réduction)

À cela s’ajoutent jusqu’à 25 jeux indépendants PS4 et PS5 essentiels à moins de 10 €. Avec eux, il n’y a aucune excuse.

Offres Xbox Store — Xbox One / Xbox Series X|S

Sur Xbox, notre sélection hebdomadaire se concentre sur 15 classiques d’hier et d’aujourd’hui avec jusqu’à 90 % de réduction. De l’original Assassins Creed (de 2007) au récent et controversé Martha is Dead (2022).

Nintendo eShop—Nintendo Switch

Pour Nintendo Switch, nous vous proposons 10 jeux pour vous rafraîchir en été . Des propositions parfaites pour la piscine et les moments de déconnexion estivale :

Offres de Steam

De son côté, Valve célèbre cette semaine un nouveau Steam Next Fest , un événement au cours duquel il partage des dizaines de démos de jeux indépendants qui valent la peine de donner quelques retours, d’autant que certains seront les hits de demain .

Bien que focalisée sur Next Fext, la société n’oublie pas d’accompagner le festival avec bon nombre d’offres incontournables pour les utilisateurs de PC :