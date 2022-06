Annonce du lancement d’Oxide Room 104, un nouveau jeu d’horreur pour consoles et PC

WildSphere a révélé que Oxide Room 104 est désormais disponible à l’achat numérique sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch et Steam (PC). Ce nouveau jeu vidéo d’horreur peut également être acheté au format physique, d’abord dans ses versions PlayStation et en août dans l’hybride Kyoto. L’édition en boîte a été publiée en collaboration avec Perp Games.

Oxide Room 104 concentre son attention sur le thème de l’horreur corporelle. Matthew, le protagoniste de cette histoire, se réveille soudainement dans la baignoire de la chambre 104 du Night Soul Motel. Cela arrive juste après des négociations infructueuses, le personnage devra donc utiliser toutes ses compétences pour sortir du bourbier dans lequel il a été plongé.

Tout change lorsqu’une créature horrible et un scientifique cruel apparaissent sur la scène. Chaque fois que Matthew mourra, il se réveillera à nouveau dans la même baignoire de la chambre 104, un jour de la marmotte que personne ne voudra jamais revivre. Dans un communiqué, l’étude a expliqué que l’intrigue changera à chacune des décisions qui seront prises, de sorte que l’éventail des possibilités est large. Ils promettent des dénouements différents et un destin qui reste à écrire.

Que comprend l’édition physique ?

Si vous choisissez d’acheter le jeu en format physique, vous recevrez deux tirages d’art exclusifs au format carte postale, ainsi qu’une série de contenus numériques exclusifs. Que ce soit dans l’édition numérique ou physique, toutes les copies sont localisées en 14 langues. Il est doublé en anglais et sous-titré en espagnol.

Oxide Room 104 a été conçu comme un titre d’horreur qui introduit la mécanique des salles d’évasion, de sorte que l’ingéniosité sera un outil essentiel pour survivre.

Source | Sphère sauvage