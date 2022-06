Game of Throne | HBO prépare une suite avec Jon Snow

HBO a commencé à développer une suite à Game of Thrones, qui en est encore à ses débuts. C’est ce qu’a révélé The Hollywood Reporter dans un article exclusif, précisant que Kit Harington, l’acteur qui incarnait Jon Snow dans la série originale, reprendra son rôle dans la prochaine série. « Tu ne sais rien, Jon Snow », et nous non plus, puisqu’il y a peu de détails sur la production.

Dans Game of Thrones, Jon Snow (ou Snow, en espagnol) est le fils bâtard d’Eddard Stark, le chef visible d’une des classes nobles de Westeros. Au début, il rejoint la Garde de Nuit et prononce son serment incassable, malgré le fait qu’en raison de diverses circonstances, il finit par le rompre.

Son histoire se déroule tout au long des huit saisons, jusqu’à ce qu’il découvre enfin sa véritable identité. Bien qu’il soit l’un des candidats pour devenir le roi des Sept Royaumes, à la fin de Game of Thrones il s’exile dans le Nord, au-delà du mur.

Jon Snow dans Game of Thrones.

Et qu’en est-il du reste des personnages ?

Outre Jon Snow, des personnages comme Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) ou Brienne of Tarth (Gwendoline Christie) sont toujours en vie. Vont-ils revenir ? Pour le moment, tout est un mystère. Ce que l’on sait, c’est que HBO travaille actuellement sur sept produits différents basés sur le travail de George RR Martin. Les retombées confirmées incluent 10 000 navires, 9 voyages et Dunk and Egg.

La Maison du Dragon, la préquelle de Game of Thrones, sera la première à faire ses débuts sur HBO Max. Il le fera très bientôt, le 22 août (vous pouvez voir la bande-annonce ici). La série basée sur le livre Blood and Fire raconte l’histoire de la famille Targaryen, une fois de plus plongée dans la politique habituelle de Westeros. Il y a des choses qui ne changent jamais.

