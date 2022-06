Final Fantasy Vii Remake Intergrade Est Maintenant Disponible Sur Steam

Final Fantasy VII Remake Intergrade fait ses débuts sur Steam après son exclusivité temporaire sur Epic Games Store. À partir d’aujourd’hui, 17 juin, il est possible d’acheter le jeu au prix de 56,79 euros (29% de réduction), comme l’a révélé Square Enix lors de l’événement de célébration du 25e anniversaire. Le titre développé par Square Enix est la version améliorée, qui comprend également le DLC payant mettant en vedette Yuffie.

Plus qu’un simple remake

Dans notre test, nous disions que « Final Fantasy VII Remake est en grande partie ce que nous souhaitions depuis de nombreuses années, mais c’est aussi un jeu qui vise à aller bien au-delà du concept de remake. Le voyage à travers votre aventure principale passe par différentes phases. Nous avons commencé excités, pensant que c’est ce que nous avons toujours voulu. Une intrigue qui nous montre en 2020, avec ce que cela implique, ce que nous avons vécu pendant plus de deux décennies.

Et qui sait aussi élargir avec plaisir les relations, les moments et les personnages passés inaperçus dans l’original. Nous continuons à être enthousiastes, pour cette recréation de personnages au niveau visuel, pour une bande-son d’une autre planète et pour le caractère spectaculaire de tout ce qui se présente à nous ».

Guide complet du remake de Final Fantasy VII

A l’époque, chez Netcost nous avions publié un guide de jeu complet, dans lequel nous vous expliquons comment obtenir absolument tout : histoire principale pas à pas, boss finaux et optionnels, missions secondaires, succès et trophées, objets de collection, mini-jeux… Tout ce qui vous devez le presser au maximum et obtenir 100%. Vous pouvez le vérifier sur ce lien.

Final Fantasy VII : Rebirth est le deuxième volet du remake. Il sortira à l’hiver 2023 exclusivement sur PS5, mais avant cela, dans la saison hivernale qui reste à venir, on pourra revivre le prequel avec Final Fantasy VII : Crisis Core Reunion.

