Dragon’s Dogma 2 annoncé : le retour d’un classique. premiers détails

Bien qu’il y ait eu l’espoir qu’un indice sur une suite de Dragon’s Dogma serait donné lors de l’événement Capcom le 14 juin, profitant du dixième anniversaire, la nouvelle se limitait à faire avancer un petit documentaire sur le développement du titre emblématique en tant que manière de célébrer. Mais Capcom avait gardé une balle pour cet événement ; ce que beaucoup croyaient être un simple hommage a fini par devenir le prélude à l’annonce du second volet tant attendu.

Ce fut un événement de seulement 12 minutes où Hideaki Itsuno a parlé des influences du jeu original, des jeux de rôle à Street Fighter 2 lui-même, en passant par Monster Hunter et les arcades Tower of Doom et Shadow of Mystara. Mais juste à la fin, dans un exemple classique de « et encore une chose », Itsuno aux côtés de Daigo Ikeno et Kenichi Suzuki a joyeusement annoncé qu’ils travaillaient sur Dragon’s Dogma 2. Il n’y a pas de date, pas de plateformes, pas de détails, juste que c’est en cours de développement à l’aide du moteur RE, ce qui reste une bonne nouvelle compte tenu des performances du moteur propriétaire de la société d’Osaka.

Dogme du dragon : Dark Arisen | Obtenez le premier jeu à un prix défiant toute concurrence

Cela faisait probablement partie des plans de Capcom pour capter l’intérêt des nouveaux joueurs de la saga, mais actuellement vous pouvez trouver l’édition complète de Dragon’s Dogma : Dark Arisen pour un prix qui frise le ridicule. D’un peu plus de 3 euros sur les consoles Xbox, à environ 9 euros sur Nintendo Switch. Dans cette pièce, vous avez toutes les offres du jeu, avec des liens vers toutes les plateformes disponibles et des détails sur les prix exacts. N’oubliez pas que la promotion est limitée et que dans quelques jours, elle reviendra à son PVP habituel. Cette édition comprend le jeu et une extension ambitieuse qui nous emmène dans un nouveau donjon complexe plein de quêtes, d’ennemis et de boss finaux.

Source | Capcom