Final Fantasy VII Rebirth est le deuxième volet du Remake : ce sera une trilogie

C’est enfin annoncé. Final Fantasy VII Remake Part 2 s’intitule Final Fantasy VII : Rebirth et sortira sur PS5 l’hiver prochain (entre 2023 et 2024). De plus, il a été confirmé que le projet de remake a finalement été construit comme une trilogie. Dans la bande-annonce, que vous pouvez voir sur ces lignes, on voit des personnages comme Cloud, Sefirot ou Zack.

« Final Fantasy VII: Rebirth est conçu pour que les gens puissent profiter du jeu, qu’ils aient joué à l’original ou non », a déclaré Tetsuya Nomura, directeur créatif. « En fait, les nouveaux joueurs peuvent même aimer commencer leur voyage dans Final Fantasy VII avec Final Fantasy VII : Rebirth. Cloud et ses amis se lancent dans un nouveau voyage, et je pense que les vues qu’ils aperçoivent après avoir quitté Midgar donneront au joueur une nouvelle vie. sens et nouvelle expérience.

La réinvention du classique

Cloud, Barrett, Tifa, Aeris, Red XIII… mêmes personnages, une histoire avec quelques changements. Final Fantasy VII Remake n’a pas été conçu comme une simple mise à jour graphique, mais l’étude menée par Tetsuya Nomura a choisi d’aller plus loin. Le jeu vidéo sorti en 2020, en pleine pandémie de coronavirus, modifie son gameplay et souligne les différences par rapport à l’original. C’est avant tout une réinvention, une nouvelle perspective qui cherche à donner une tridimensionnalité à ses protagonistes.

L’argument qui jusqu’à présent était canon a été élargi avec le film Final Fantasy VII : Advent Children, ainsi qu’avec les jeux vidéo de la compilation, des titres tels que Crisis Core, Dirge of Cerberus ou Before Crisis. Le remake est un tournant, car il ne suit pas exactement les événements qui ont été racontés dans ces produits. Le destin de Zack semble être différent après la fin du titre remanié.

Final Fantasy VII Remake a été initialement mis en vente sur PS4, bien qu’en 2021 la version Intergrade ait été publiée, l’adaptation à la nouvelle génération de Sony. Quiconque en possède une copie peut passer gratuitement à la PS5. Plus tard, il a également vu le jour sur PC, ainsi que le seul DLC d’histoire commercialisé à ce jour. Intermission met en vedette Yuffie, qui part à l’aventure en parallèle avec les héros principaux.