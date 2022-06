Crisis Core : Final Fantasy Vii Remaster Annoncé

Les rumeurs étaient vraies. Lors de l’événement du 25e anniversaire de Final Fantasy VII, Square Enix a annoncé Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, une remasterisation du titre PSP original qui sera réédité cet hiver pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC (Steam).

Le titre, faisant partie de la compilation originale, a été réalisé par Hajime Tabata, le réalisateur de Final Fantasy XV. Au-dessus de ces lignes, vous pouvez voir la première bande-annonce du jeu vidéo mettant en vedette Zack. Il montre une modélisation améliorée, un doublage complet et plus de nouvelles.

Les nouveaux projets Final Fantasy VII

Final Fantasy VII Remake n’est pas le seul jeu vidéo que Square Enix a présenté pour cette nouvelle étape du septième opus. Tetsuya Nomura, directeur principal de la version remaniée, agit désormais en tant que directeur créatif pour tous les produits en cours. L’un d’entre eux est déjà disponible, ni plus ni moins que Final Fantasy VII : The First Soldier, un battle royale free-to-play (gratuit mais avec microtransactions) pour les appareils mobiles iOS et Android.

Les joueurs de cette plateforme pourront bientôt télécharger un second jeu mobile, également free-to-play. Final Fantasy VII : Ever Crisis est une sorte de remake, plus proche du classique, mais avec un style visuel différent. Son histoire se déroulera en épisodes et passera également en revue des événements liés à d’autres produits de la compilation, comme Dirge of Cerberus, Advent Children ou encore Crisis Core. Nomura prévoit de publier ses épisodes sur une base mensuelle, comme elle l’a dit dans une interview à l’époque.

Square Enix met l’accent sur le 25e anniversaire de cet épisode, qui coïncide avec le 35e anniversaire de toute la saga. Dans le même temps, la société japonaise prépare Final Fantasy XVI, un titre PS5 exclusif (temporaire) développé par le studio à l’origine du quatorzième opus. En fait, son producteur est Naoki Yoshida, le réalisateur de Final Fantasy XIV. Cette œuvre raconte une histoire plus adulte dans laquelle la guerre est clairement le protagoniste. Il utilisera un système de combat basé sur l’action, mais avec des touches stratégiques.