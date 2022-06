Overwatch 2 présente son modèle free to play : saisons, contenu…

Overwatch 2 a partagé avec la communauté ce que nous pouvons attendre de son modèle commercial gratuit. Le jeu de tir Blizzard, qui ouvrira son accès anticipé le 4 octobre, lancera une saison toutes les 9 semaines « avec des mises à jour gratuites qui vous garantissent de toujours avoir quelque chose à vivre ».

Que pouvons-nous attendre du support post-lancement d’Overwatch 2 ?

La saison 1 introduira 3 nouveaux héros, dont deux déjà connus : Sojourn et Junker Queen. 6 nouvelles maps vous attendent, l’introduction de son battle pass, des skins mythiques et un nouveau mode de jeu. Bien sûr, vous pourrez découvrir dès le « day one » le système 5v5 remanié en compétition et toutes les refontes des héros sélectionnés à partir de l’original.

Chaque saison devrait publier un héros, une carte et une passe de combat, en plus d’autres contenus en fonction de ce que le studio peut maintenir. Il faudra attendre 2023 pour recevoir les premières touches de PvE. D’un autre côté, vous pouvez vous attendre à ce que le système de progression croisée soit activé dès le lancement. Peu importe où vous jouez, tous vos progrès seront conservés.

De l’étude, ils ont également voulu se dissocier des loot boxes. Au lieu de cela, nous avons modernisé le service, ce qui donnera aux joueurs la possibilité de façonner leurs propres expériences. « Les joueurs pourront acheter les objets qu’ils souhaitent via le Battle Pass et avec une nouvelle boutique en jeu qui est constamment mise à jour. Notre équipe créera et diffusera du contenu saisonnier toutes les neuf semaines pour s’assurer qu’il y a toujours des nouvelles passionnantes pour les joueurs. »

Overwatch 2, selon les mots des responsables, sera « un jeu vivant et en constante évolution ». « Nous avons toujours pensé qu’Overwatch devrait être un jeu avec une vie propre, axée sur l’inclusion, l’ouverture et la communauté. Ces piliers nous ont motivés à changer notre stratégie lorsqu’il s’agit de proposer fréquemment de nouveaux héros, cartes et modes car nous pensons que c’est ce qu’il y a de mieux pour nos joueurs et le jeu », concluent-ils. Il viendra sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Source : Blizzard