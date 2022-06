Atari Mania : sauvez l’histoire d’Atari à travers une aventure avec plus de 150 jeux d’arcade

Atari vient de présenter Atari Mania, un nouveau jeu vidéo des plus marquants et des plus originaux pour sauver le passé de l’entreprise sous la forme d’une folle aventure à travers plus de 150 jeux classiques de l’entreprise elle-même. C’est ce qu’annoncent ses responsables avec un premier trailer que vous pouvez voir sur ces lignes et qui nous offre un aperçu de ce que nous réserve ce curieux titre, prévu cet été sur PC, Nintendo Switch et Atari VCS. Ne manquez pas ce premier aperçu ; ça vaut vraiment le coup.

Une revue de l’histoire d’Atari au format aventure

« Dans Atari Mania, nous ne serons pas à la place du « Atari Vault Keeper », chargé de garder l’entrepôt de jeux rétro d’Atari. Une nuit, un pixel mort apparaît, et assez vite, tout se déchaîne ! En parcourant le coffre-fort, vous découvrez que des jeux familiers et bien-aimés ont commencé à se déformer, à muter et à se fondre dans une série de défis de plus en plus sauvages. »

«Avec plus de 150 micro-jeux ultra-rapides à maîtriser, vous devrez battre des combinaisons tueuses de propriétés Atari populaires, résoudre des énigmes, relever des défis et battre le chrono, le tout avec des Easter-eggs Atari amusants à découvrir en cours de route. Au fur et à mesure que vous progressez, vous terminerez une série de micro-jeux de plus en plus difficiles dans un ordre généré aléatoirement, avant d’affronter une série de combats de boss épiques. Bien sûr, la prémisse est la plus intéressante.

Wade Rosen, PDG d’Atari, a déclaré : « Alors que nous célébrons le 50e anniversaire d’Atari, Atari Mania offrira aux fans d’Atari un moyen de rejouer à leurs jeux et personnages Atari préférés. Atari Mania a tous les ingrédients d’un classique d’Atari : incroyablement amusant, plein de moments de surprise et facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser.

Atari Mania arrivera cet été à une date précise encore à déterminer pour PC et Nintendo Switch, en plus d’Atari VCS.

Source | Atari