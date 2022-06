Maisie Williams a toujours pensé qu’Arya, son personnage de Game of Thrones, était lesbienne

Malgré le fait que la série Game of Thrones s’est terminée il y a plus de trois ans, des déclarations continuent d’être faites par ses protagonistes et ses créateurs dans les directions les plus variées ; et non à cause de la prochaine première de La Maison du Dragon, sa préquelle prévue pour cet été sur HBO Max. A tel point que l’une de ses principales protagonistes, Maisie Williams, a assuré dans une récente interview avoir été surprise de découvrir qu’Arya, son personnage, n’était pas lesbienne après sa scène de sexe dans l’ultime saison de la série.

L’actrice a été choquée par sa scène de sexe

Ainsi, et grâce à la promotion de sa dernière mini-série, Pistol (une histoire sur Steve Jones, guitariste des Sex Pistols), Maisie Williams a offert de curieuses déclarations à Teen Vogue (via Collider), où elle a été interrogée sur le moment le plus surprenant de son personnage de Game of Thrones : « La première fois que j’ai été surpris par Arya, je suppose que c’était dans la dernière saison, quand elle s’est déshabillée et a couché avec Gendry. Je pensais qu’Arya était lesbienne, tu sais ? Donc oui. C’était une surprise », avoue l’actrice.

Et ce n’est pas la première fois que Maisie en parle, puisque dans une précédente interview offerte à Entertainment Weekly, l’actrice a déjà avoué avoir été surprise de lire le scénario de l’épisode dans lequel elle couchait avec Gendry, avouant qu’elle croyait qui était une blague des créateurs et showrunners de la série David Benioff et Dan Weiss.

À tel point que les responsables de la série étaient tellement convaincus qu’ils ont laissé l’actrice montrer ce qu’elle voulait dans cette scène : « David et Dan étaient du genre : ‘Vous pouvez montrer autant ou aussi peu que vous voulez.’ J’ai donc gardé une grande partie de mon intimité. Je ne pense pas que ce soit important pour Arya de se montrer. Cet extrait n’est pas à ce sujet. Et tout le monde l’a déjà fait dans la série, alors… », conclut l’actrice.

Source | Collisionneur | Divertissement hebdomadaire