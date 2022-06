CoD Warzone n’oublie pas Verdansk; une partie importante revient à Caldera

Call of Duty: Warzone n’oublie pas la carte qui a tant fait plaisir à ses fans. Un morceau de Verdansk sera intégré à Caldera dans le cadre de Mercenaries of Fortuna, les renforts de la saison 4. À partir du 22 juin, une nouvelle importante vous attend dans le battle royale.

Storage Town s’intègre à Caldera: Muscle pour Call of Duty Warzone

Raven Software a été chargé d’apporter « un morceau mémorable de l’histoire de Warzone » à Caldera dans le cadre d’une « mise à niveau complète » de la carte. La zone choisie a été Storage Town, qui à Verdansk était située dans la partie sud de l’aéroport.

Votre introduction à Caldera restera entre les mines, l’aérodrome, le village et le site de fouilles. L’étude souligne que son arrivée marquera « un point de rotation plus viable lorsque vous traverserez la partie ouest de la carte ». De plus, à côté, vous trouverez plusieurs montagnes qui donnent de la verticalité à la mer d’entrepôts déjà connue.

En plus de ce nouveau point d’intérêt, des modifications ont été apportées à une dizaine d’entre eux. « Une fois la mise à jour publiée, attendez-vous à ce que davantage de zones soient dégagées dans de nombreuses zones de l’île, en raison des petits camps coupés de l’extérieur du complexe à la piste. Des chemins supplémentaires, y compris des échafaudages à travers plusieurs bâtiments de la capitale et des stations de télécabine à proximité, s’ouvriront pour offrir plus d’options de déplacement autour de l’île.

De plus, comme nous vous l’avons dit sur Netcost, les changements affecteront également la visibilité générale sur la scène. Raven Software réduira la végétation de 50 % ; la vision rechargée vue depuis son lancement en décembre 2021 appartiendra au passé. Découvrez tous les détails en cliquant sur ce lien. N’oubliez pas que le patch ajoutera également une troisième carte à la rotation, élargira l’arsenal et améliorera l’expérience de la saison 5.

Source : Blog Call of Duty