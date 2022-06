Pourquoi y a-t-il tant de retard dans les jeux vidéo ? Est-ce seulement un problème covid ?

Games Industry a publié un rapport fascinant intitulé « Qu’est-il arrivé à tous les jeux vidéo ? » dans lequel il passe en revue la situation du secteur et tente d’expliquer les raisons pour lesquelles tant de jeux sont reportés à 2023. Suicide Squad : Kill the Justice League, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Starfield et Redfall. La publication s’entretient avec de grands développeurs, studios et designers, la plupart du temps en off, dans l’anonymat, essayant de comprendre le moment que nous traversons. Leurs discussions se terminent par des conclusions aussi curieuses que pourquoi retarder un jeu en 2022 est plus facile que jamais et ils lancent des réflexions sur la question de savoir si le coronavirus est vraiment la cause de tout.

« Les retards sont toujours étroitement liés à des détails très spécifiques de chaque projet et de chaque équipe », a déclaré un important développeur nord-américain à Games Industry. « C’est difficile d’oser dire qu’il y a quelque chose qui s’applique à tout le monde. La pandémie a eu (et a encore) un grand impact sur la plupart, c’est vrai. Elle a touché non seulement les développeurs, mais aussi le marché en général. matériel, les fenêtres de sortie, les jeux de la compétition… Et une fois que les dominos commencent à tomber, ils ne s’arrêtent pas et provoquent des changements de grande envergure. Quelque chose d’aussi basique que l’achat d’une console est encore compliqué et de nombreux composants matériels pour PC ils arrivent avec des mois de retard. Mais il y a plus que le covid ».

Suicide Squad : Tuez la Justice League, l’une des grandes victimes des retards. Il arrivera en 2023.

« Ci-dessus, il y a toujours les classiques de chaque retard : améliorations de la section visuelle, grandes avancées technologiques que vous souhaitez soudainement inclure dans le jeu, événements dans le monde réel ou qui sont un sujet d’actualité… », a déclaré un autre de les interviewés sans visage. « En 20 ans, je n’ai rien vu de tel. Et si le cloud, les nouveaux moteurs graphiques, les nouvelles consoles, le crossplay… Vous avez des centaines de joueurs à servir partout dans le monde, sur différents appareils et avec différentes vitesses Internet. Planification et prédire cela, peu importe à quel point vous êtes bon, est très difficile. »

« Il y a aussi eu beaucoup de jeux qui ont été terminés depuis le début de la pandémie », a déclaré un développeur de Velan Studios. « Nous avons lancé Mario Kart Live en 2020, nous avons terminé Knockout City en 2021 et nous avons d’autres projets en cours. Plus d’une fois, nous nous sommes dit ‘Hey, ça marche, ce n’est pas désastreux’. C’est juste une nouvelle façon de travailler. Les délais et les objectifs sont pratiquement les mêmes que vous travailliez dans un bureau ou à distance. ou la machine à café. Mais pour certains studios, ce n’est pas un problème et selon l’état d’avancement du projet, c’est plus ou moins sérieux. »

Les 12 années que nous attendons pour Stalker 2 continueront d’augmenter en raison de l’invasion russe de l’Ukraine.

« Ensuite, il y a des exemples comme ce qui s’est passé en Ukraine. Plusieurs studios à Kyiv ont dû quitter leurs bureaux à cause de la guerre. Certains auraient pu quitter le pays, mais la plupart ont dû rester. Des choses comme ça ont leur impact », a commenté un quatrième personne sur la situation vécue dans Frogwares ou le nouveau retard de Stalker 2, avec ses développeurs au milieu du conflit. « Nous avons accueilli autant de personnes que nous le pouvions dans nos bureaux et avons apporté toute l’aide possible. La situation est une tragédie et a des effets considérables sur d’autres développeurs et d’autres jeux. »

Comme le reflète l’article lui-même, il est curieux que la plupart associent les retards des jeux vidéo aux répercussions de Covid-19 alors que l’industrie du cinéma et de la télévision a déjà commencé à proposer régulièrement des sorties importantes. Que se passe-t-il dans les jeux vidéo avec lesquels nous nous débattons encore deux ans après le début de la pandémie ? Peut-être avons-nous oublié à quel point les retards étaient courants avant la pandémie ou l’élan technologique que nous connaissons. « Ou peut-être est-ce une opportunité de créer de meilleurs environnements de travail et de resserrer davantage les délais des développeurs. Les retards ne vont pas disparaître. »

Starfield et Redfall, les deux grands projets de Microsoft pour 2023, ont également été retardés.

Source | Industrie des jeux