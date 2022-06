Exoprimal se déchaîne dans une tempête de dinosaures lors de son dernier gameplay

Capcom partage avec ses followers un gameplay étendu d’Exoprimal, son prochain projet multijoueur. On y voit un grand fragment d’un jeu Dino Survival, son mode de jeu principal. La société promet qu’elle a été conçue pour que « chaque jeu se produise quelque chose de différent ».

«Je pense que beaucoup de titres PvPvE sur le marché sont basés sur le PvP, avec quelques éléments PvE ajoutés. Exoprimal s’est concentré sur le PvE d’une manière qui nous semble agréable, excitante et unique », explique Ichiro Kiyokawa, son producteur, dans une interview avec IGN. « Dans Dino Survival, nous permettons aux joueurs de vivre des expériences différentes à chaque fois qu’ils jouent, tandis que les missions, les niveaux et les dinosaures qui apparaissent changent en fonction de la progression du joueur. »

Dans le combat, vous ne serez pas seul : vous pouvez partager l’expérience avec jusqu’à trois autres joueurs, tandis que d’autres escouades envahissent la carte en essayant de survivre de la même manière. C’est là que les exosquelettes entrent en jeu, dont les détails n’ont pas encore été partagés. Ce que nous savons, c’est que chacun sera dédié à un style de jeu spécifique. Personne n’est laissé pour compte.

Exoprimal, en route vers le marché

Exoprimal devrait sortir l’année prochaine sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Avant sa commercialisation, il organisera un test technique qui montrera un aperçu de ce qui est à venir dès le « day one ». En cas de doute, le titre ne sera pas free to play. Kiyokawa a été chargé de confirmer qu’ils espèrent le publier moyennant des frais.

Il n’aura également aucun rapport avec Dino Crisis. Ses responsables ont voulu mettre en avant l’identité du jeu au-dessus du reste de son IP. A tel point que son concept jouable diffère complètement de Monster Hunter. « Nous avons pensé que l’expérience de vous attaquer à une grande horde d’ennemis avait l’attrait et le potentiel d’être la base d’une nouvelle propriété intellectuelle », a-t-il souligné.

Références : Exoprimal | IGN