eFootball 2022, saison 2 désormais disponible ; les cibles premium arrivent

eFootball 2022 accueille sa deuxième saison. Les « temps forts des ligues européennes », comme Konami appelle ce cadre de contenu, se tiendront jusqu’au 11 août. Au cours des prochaines semaines, vous pourrez voir une variété d’événements et de récompenses en jeu liés aux clubs de notre continent.

Premium Goals, la principale nouveauté de la saison 2 d’eFootball 2022

Comme nous vous le disions lors de la pré-saison, les objectifs premium sont un moyen de booster votre équipe en échangeant des pièces eFootball, c’est-à-dire la devise après paiement.

Il existe actuellement deux types d’objectifs premium qui agissent de la même manière que les Battle Pass. Pour une somme modique (moins de 10 euros) vous pouvez accéder à des « objectifs supplémentaires à durée limitée » qui vous récompensent avec des points GP, des bonus d’expérience à l’entraînement, des contrats nominatifs et même beaucoup de pièces eFootball. Dès que vous achetez Value ou Special, comme ces passes sont appelées, vous recevrez une carte spéciale d’un joueur spécifique. Dans ce cas, ils reçoivent respectivement Pulisic et Bowen.

Ces laissez-passer ont une période d’expiration, c’est-à-dire que si vous ne remplissez pas les conditions restantes, vous ne recevrez pas ces récompenses. Dans cet exemple précis, les deux se terminent à l’aube du 14 juillet en France. En plus de ces deux passes, nous trouvons jusqu’à 11 forfaits spéciaux qui vous offrent des versions spéciales de plusieurs joueurs de premier plan.

Les plus pertinents sont les forfaits club premium. Son prix oscille entre 2 000 et 1 100 pièces eFootball (entre 20 et 10 euros) et elles ajoutent un onze de départ complet qui peut être développé avec des bonus d’expérience. En ce moment, vous pouvez trouver ceux correspondant au FC Barcelone, Bayern Munich, Arsenal, Roma, Celtic, Monaco, Galatasaray et Manchester B (Manchester City). Vous verrez également deux packs supplémentaires dédiés à Neymar et Leo Messi, deux des ambassadeurs du jeu.

Source : eFootball 2022