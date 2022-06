Pourquoi retarder un match en 2022 est plus facile que jamais

Dans un rapport très complet intitulé ‘Qu’est-il arrivé à tous les jeux vidéo ?’, le magazine Games Industry s’entretient avec de nombreuses entreprises du secteur sur le déluge incessant de retards auquel nous assistons depuis quelques mois. Stalker 2, les jeux Bethesda (Starfield et Redfall), la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild… La liste des noms qui sont allés jusqu’en 2023 remplirait plusieurs étagères de manuscrits. Mais ce qui est curieux, c’est que, de l’anonymat, plusieurs des entreprises interrogées reconnaissent à la publication que cela se produit en partie parce qu’il est maintenant plus facile de retarder un jeu qu’il y a quelques années.

« Il fut un temps où retarder votre jeu était un désastre, surtout si le retard impliquait de reporter sa sortie à l’exercice suivant », a reconnu un grand développeur japonais officieusement. « Aujourd’hui, ce n’est toujours pas l’idéal, mais même si ça fait mal, nous pouvons y survivre. Nous pouvons continuer à faire des affaires grâce aux magasins numériques comme Steam et il y a un flux constant d’argent grâce aux soi-disant jeux en tant que service, qui ont fonctionné mieux que jamais pendant la pandémie. Et nous gardons également à l’esprit l’avertissement de Cyberpunk « .

Cyberpunk 2077 : un avertissement à toute l’industrie

« On a regardé ce qui s’est passé avec Cyberpunk 2077 et on s’est dit : oui, on va retarder le nôtre », a admis le réalisateur d’une des plus grosses sagas du secteur. « CD Projekt était l’un des studios les plus respectés au monde et ils ont sorti un jeu que même Sony a dû sortir de leur propre magasin. Il n’y a pas de précédent. C’est humiliant. Nous savions que notre projet n’était pas dans la meilleure forme possible non plus. et jusqu’à ce moment-là, nous pensions que nous pourrions peut-être résoudre le problème avec un correctif de version… mais quand nous avons vu le truc Cyberpunk, nous avons décidé que le risque n’en valait pas la peine. Je soupçonne que cela a été un signal d’alarme pour tout le monde et qu’il a réveillé toute l’industrie ».

« Regardez les jeux qui n’ont pas été retardés, mais dont les créateurs avaient besoin de plus de temps. Deux des meilleurs exemples auxquels je peux penser sont Battlefield 2042 et Call of Duty : Vanguard », a commenté un autre développeur canadien. « Ils sont sortis tôt, n’est-ce pas? Comme ils le font toujours. Mais cette fois, ils ont échoué et déçu. Et ce n’est pas une opinion. C’est ce que dit Metacritic. Ce n’est pas bien pour eux de faire ça, car ils font partie des meilleurs jeux vidéo studios dans le monde « . Mais grâce à l’appel au réveil de titans similaires, « la perte de qualité est devenue une préoccupation pour tout le monde ».

Source | Industrie des jeux