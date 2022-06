Cuphead : The Delicious Last Course dévoile son prix, sa durée et son contenu

Les retards sont terminés. The Delicious Last Course, l’extension tant attendue de Cuphead, ne tardera pas et sortira le 30 juin sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Maintenant, que peut-on attendre d’elle ? Combien de temps dure-t-il et combien coûte-t-il ? Studio MDHR répond à ces questions depuis le récent Summer Game Fest 2022, lorsqu’il a montré la bande-annonce de lancement du jeu.

Le prix, par exemple, est faramineux pour un contenu téléchargeable (DLC) en développement depuis plus de quatre ans. Cuphead : The Delicious Last Course ne coûtera que 7,99 euros. Et selon Maja Moldenhauer, l’une des principales responsables de l’art et de la conception du jeu, l’extension comprend un certain nombre de nouvelles animations « comparables à l’ensemble du jeu de base ». De plus, les mélodies de sa bande son sont interprétées par pratiquement deux fois plus de personnages. « La bande originale de Cuphead comptait 65 musiciens et pour celui-ci, il y en a eu 110. Cela vous fait voir l’ampleur de ce que nous avons fait. »

Cependant, la durée est comme prévu et est inférieure au jeu de base. Si Cuphead est arrivé à 10-15 heures, The Delicious Last Course durera un tiers de cela. « Demander à un développeur combien de temps cela dure est un peu délicat car il existe de nombreux types de joueurs avec un niveau de compétence très différent, mais vous pouvez vous attendre entre 3 et 4 heures de contenu dans le DLC », déclarent les coéquipiers de Twinfinite après avoir demandé à l’intérieur. de l’atelier.

La nouvelle extension comptera au minimum 5 boss finaux et la nouveauté star sera l’accession d’un nouveau personnage jouable : Mr Chalice. Ce compagnon audacieux de Cuphead et Mugman (et protagoniste de la première bande-annonce du jeu, du lointain E3 2018), aura à sa disposition son propre gameplay et ses tendances, par exemple, un double saut spécial que nous pourrons utiliser même en aventure missions originales. The Delicious Course ajoute une quatrième île à la carte Inkwell et ce sera là que nous rencontrerons, selon les développeurs, les boss « les plus extravagants et les plus monstrueux » de tout le jeu, ainsi que de nouvelles armes, objets et mini-jeux.

