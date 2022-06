Black Phone, du réalisateur de Sinister, terrifie dans ces « coulisses »

Universal Pictures et Blumhouse ont une proposition pour les fans de films d’horreur. Black Phone est l’une des productions qui sortira en salles dans quelques semaines. Netcost a eu accès à un aperçu exclusif des coulisses qui reflète le concept du film dans la bouche d’une de ses stars. Vous pouvez voir la vidéo dans l’en-tête de cette news.

« Une fois que vous avez vu ce film, vous ne pouvez pas l’oublier », a déclaré Ethan Hawke, qui joue The Captor. Ensuite, plusieurs images et une conversation entre deux filles se succèdent. « Dans la presse, on l’appelle El Captor », raconte l’un d’eux. « Vous ne croirez pas cette histoire, n’est-ce pas. Parce qu’il ne peut pas t’entendre », répond l’autre fille. « Il ne prend pas ceux qui disent son nom. »

Selon Hawke, ce film suit « les traces de Sinister », bien qu’il le qualifie de film « plus tordu et étrange ». Un enfant enfermé dans une chambre et un téléphone qui n’arrête pas de sonner. « Bonjour ? », répond le petit d’une voix tremblante.

C’est quoi l’histoire?

Le scénario raconte l’histoire d’un meurtrier qui kidnappe Finney Shaw, un garçon de 13 ans timide et très intelligent. Enfermé dans un sous-sol insonorisé, crier et gémir ne sert à rien. Dans la solitude de sa captivité, le garçon commence à entendre le son du téléphone. Finney découvre qu’à travers elle, il est capable d’entendre les voix des précédentes victimes d’El Captor. Ils feront tout leur possible pour que le destin du garçon ne soit pas comme les autres.

Universal Pictures sortira Black Phone le 24 juin uniquement dans les salles. Il met en vedette Ethan Hawke, tandis que Mason Thames fait ses débuts sur grand écran. Scott Derrickson (Sinister, L’Exorcisme d’Emily Rose et Doctor Strange) est assis dans le fauteuil du réalisateur.

Source | Images universelles