Kingdom Maker arrive sur iOS et Android ; Voici le nouveau jeu gratuit de Scopely

Scopely annonce la publication de Kingdom Maker, son nouveau projet gratuit en collaboration avec Global Worldwide conçu pour les appareils mobiles iOS et Android. Le titre combine stratégie en temps réel, éléments de RPG classiques et simulation dans laquelle son monde « chargé d’humour et d’élégance » permet aux joueurs de « gouverner à leur manière ».

Que propose Kingdom Maker ?

« Ce n’est pas souvent que vous trouvez une expérience de jeu qui offre une toute nouvelle tournure sur comment et pourquoi nous jouons, et Kingdom Maker est exactement cela », révèle Steve Huff, président des jeux chez Scopely, dans un communiqué de presse. « Le jeu est une nouvelle compréhension de 4X et un excellent ajout à notre portefeuille diversifié de titres attrayants et dynamiques. […] En tant qu’expérience hautement sociale avec de vastes possibilités, le jeu est conçu pour évoluer avec les joueurs pour les années à venir.

Pendant le jeu, nous avons la possibilité de créer notre propre dynastie. Les nobles qui font partie de votre fief peuvent être utilisés de différentes manières, comme lors de combats, d’exploration de donjons, de romance et de « méfait ». Les batailles se déroulent en temps réel ; en fait, les autres joueurs de la communauté peuvent rejoindre le combat comme ils le souhaitent. Votre objectif à long terme est de conquérir autant de territoires que possible.

La composante sociale de Kingdom Maker vous permet de vous unir avec vos amis sous une bannière commune, ou de conclure des accords économiques qui permettent l’échange de biens entre différents royaumes. Vous avez entre vos mains le choix du style de jeu que vous souhaitez suivre. Ensuite, nous vous laissons les liens de téléchargement en fonction du système d’exploitation utilisé par votre appareil. N’oubliez pas que sa nature de jeu gratuit vous permet de jouer gratuitement, mais vous trouverez des paiements optionnels à l’intérieur.

Source : communiqué de presse (Canela PR)