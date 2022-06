Star Wars : Obi Wan Kenobi | Vader, en tant que Starkiller dans le jeu vidéo The Force Unleashed

La fin de la série Star Wars : Obi-Wan Kenobi est proche. Il ne reste qu’un épisode à cette histoire pour clore son intrigue. Le cinquième épisode est maintenant disponible sur Disney + et présente un Dark Vador déchaîné. En fait, il y a une scène qui rappelle le jeu vidéo Star Wars : The Force Unleashed (El Poder la Fuerza), le titre développé par Lucasfilm pour Xbox 360, PS3 et PC. Si vous n’avez pas vu le chapitre, nous vous recommandons de ne pas continuer à lire, car il y a du butin.

Dark Vador est en colère. La colère et les souvenirs du passé tourbillonnent en lui. Il veut attraper Obi-Wan Kenobi à tout prix. Une fois que Reva, la troisième sœur, a apparemment au moins terminé son travail, les Sith se dirigent vers la base des rebelles Jabiim. Il marche régulièrement et atteint le port d’amarrage, où se trouvent les navires. Lorsqu’il pose le pied sur place, il découvre que le transport est déjà en train de décoller.

Vader débarque le transport en utilisant des « négociations agressives ».

Abattre un vaisseau avec la Force

Starkiller, l’apprenti de Dark Vador dans Legends, est le protagoniste du jeu vidéo Star Wars : The Force Unleashed. Vers la fin de l’aventure, le jeune homme est capable d’utiliser la Force pour abattre tout un Star Dreadnought de l’Empire Galactique. Dans la série, Vader fait quelque chose de similaire, bien que le transport soit plus modeste qu’un cuirassé. Le seigneur des ténèbres parvient à le forcer à atterrir puis le déchire en lambeaux en deux coups. Il s’agit en fait d’un leurre conçu par Kenobi, qui connaît bien son ancien apprenti. Il y a un deuxième navire caché qu’ils utilisent pour s’échapper.

Starkiller dans une image conceptuelle du jeu vidéo.

Start Wars Obi-Wan Kenobi se déroule 10 ans après Revenge of the Sith, son histoire est donc très liée aux préquelles. Le dernier épisode sera diffusé mercredi prochain, le 22 juin.