Starfield n’autorisera pas l’atterrissage manuel sur les planètes

Starfield et No Man’s Sky lancent déjà la nouvelle course spatiale du jeu vidéo. Le premier gameplay du titre Bethesda a montré que les deux jeux avaient plus en commun qu’il n’y paraît et ces jours-ci, il y a eu des comparaisons et des questions à ce sujet. La dernière à laquelle Todd Howard, producteur exécutif de Bethesda Game Studios, a dû répondre concerne la transition entre l’espace et les planètes.

Howard a précisé qu’ils ne voulaient pas consacrer du temps et des efforts à ce problème car les joueurs s’en moquent généralement, nous ne pourrons donc pas entrer de l’espace vers les différentes planètes ou traverser leurs atmosphères respectives. Ce sera tout au long des menus et il n’y aura donc pas d’atterrissage manuel. « C’est une décision que nous avons prise très tôt », explique Howard. « Nous avons préféré que l’espace et la surface terrestre soient deux réalités distinctes et autonomes. »

Starfield : le jeu le plus ambitieux de Bethesda

Ce n’est pas le seul détail que nous avons connu sur le jeu ces dernières heures. Bethesda a également voulu démontrer l’ambition du projet, sa première nouvelle IP en plus de 25 ans, et a confirmé qu’il y aura « plus de 1 000 planètes et 100 systèmes à explorer ». Mais pas seulement cela, mais l’ampleur de Starfield se reflète dans ses plus de 200 000 lignes de dialogue interprétées par 300 acteurs de différentes nationalités. Des chiffres à la portée de très peu qui sont encore plus surprenants si on les compare à The Elder Scrolls V : Skyrim (avec 60 000 lignes de dialogue) ou Fallout 4 (avec 110 000).

Bien sûr, la société a pris note des retours de Fallout 4 et le protagoniste sera muet et aura ces dialogues à la première personne. Dans le dernier opus de Vault-Tec, l’inverse s’est produit et cela a fait souffrir les options en raison des limitations d’adaptation aux sessions de doublage. En plus de cela, Starfield sera « environ 20% plus long que les jeux précédents », selon Howard, et « si les joueurs choisissent de sauter les quêtes secondaires, l’histoire prendra environ 30 ou peut-être 40 heures ».

On dirait que Bethesda est sérieuse, et bien qu’il n’y ait pas d’atterrissage manuel, les parents de The Elder Scrolls et Fallout sont prêts à monter la barre et à emmener leur formule gagnante dans l’espace.