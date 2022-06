Téléchargez gratuitement le remaster du classique The Elder Scrolls II: Daggerfall pour PC

The Elder Scrolls II: Daggerfall, le classique de Bethesda, est désormais disponible gratuitement sur PC via l’une des promotions habituelles de la plateforme GOG. Il s’agit d’une version remasterisée basée sur des mods qui inclut des améliorations graphiques et de gameplay, ainsi que du nouveau contenu. Et le meilleur de tous, nous pouvons désormais obtenir gratuitement une copie numérique du titre via GOG. Bien que contrairement à d’autres promotions (comme la récente pour obtenir Shantae and the Pirate’s Curse gratuitement pendant une durée limitée), il semble que cette offre durera éternellement dans le cas de Daggerfall Unity, qui est comme on l’appelle cette version remaniée. .

Téléchargez Daggerfall Unity gratuitement sur GOG

Quoi qu’il en soit, et au cas où la promotion changerait au fil des jours, la meilleure chose à faire est de visiter la page officielle de Daggerfall Unity sur GOG et d’ajouter le jeu à notre bibliothèque numérique pour l’obtenir pour toujours. Également connu sous le nom de GOG Cut, il s’agit d’une version avec des mods mis à jour de manière pratique et entièrement fonctionnelle en tant que jeu autonome, donc tout ce que vous avez à faire est de l’installer et d’en profiter sans problèmes majeurs.

Et c’est qu’en réalité c’est une remasterisation réalisée par des fans de Daggerfall qui pourrait bien être faite par Bethesda elle-même en raison de sa qualité ; à tel point que des améliorations graphiques notables ont été appliquées avec des textures ou des éclairages plus réalistes, donnant un aspect global beaucoup plus convaincant. De plus, le gameplay a été légèrement modifié pour offrir une expérience de jeu mise à jour, dans la mesure du possible, bien sûr.

Daggerfall Unity – GOG Cut peut désormais être téléchargé entièrement gratuitement via GOG, une offre qui, semble-t-il, durera éternellement.

Source | G.O.G.