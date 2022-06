Lollipop Chainsaw annonce son retour pour son 10e anniversaire

Lollipop Chainsaw, le hack and slash fou et hilarant de la toujours sous-estimée Grasshopper Manufacture, fête son anniversaire ces jours-ci et le fait avec de bonnes (excellentes !) nouvelles. Ce 15 juin marque le 10e anniversaire du lancement du jeu sur PS3 et Xbox 360, et ses créateurs, Suda 51 et James Gunn (oui, oui, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie et de Suicide Squad) ont voulu le fêter et partagez-le sur les réseaux quelques photos de ces merveilleuses journées. Mais ils n’ont pas été les seuls à avoir une surprise à ce sujet.

De Dragami Games, ils ont également célébré leur anniversaire et l’ont fait en confirmant que le développeur travaille pour ramener Lollipop Chainsaw. Mais attendez, qui diable est Dragami Games ? La marque n’appartient-elle pas à Grashopper Manufacture ? Il s’avère que non, que l’IP a toujours été entre les mains du distributeur du jeu, Kadokawa Games, et qu’il a formé un nouveau studio (Dragami) qui travaille depuis un certain temps pour relancer certaines de ses licences. En plus de Lollipop, ils ont les éléments suivants :

Regard démoniaque

Doctrine naturelle

DieuGuerres

L’enfant perdu

carte

Amoureux

Relais

Suda 51 et James Gunn ont confirmé qu’ils n’en avaient aucune idée et qu’aucun d’eux n’est impliqué dans le retour de Juliette, mais cela ne veut pas dire que son retour est entre de mauvaises mains. En effet, à la tête de Dragami Games se trouve Yoshimi Yasuda, le producteur exécutif du jeu original.

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir comment ça revient (remake ou remastering ? reboot ou suite ?) et quand, mais en tout cas c’est une excellente nouvelle. Dans l’analyse de Netcost, nous parlons de Lollipop Chainsaw comme « une proposition farouchement originale et avec la touche Suda 51 en termes d’emballage : section artistique, protagonistes, intrigue, développement, narration, le mélange d’humour macabre et de violence ouverte, la saveur totalement intentionnelle de la Serie B… C’est un jeu qui déborde de personnalité des quatre côtés ».

Nous y jouions la pom-pom girl et chasseuse de zombies Juliet Starling, qui se frayait un chemin à la tronçonneuse à travers une épidémie colossale de zombies, toujours avec la tête de son petit ami suspendue à sa jupe et lui donnant des conseils. Gore, sexy, brutal.