Sonic Team interdit à Sonic d’embrasser plus d’humains

On parle beaucoup ces jours-ci de Sonic Frontiers, le nouveau jeu de hérisson de Sega. Que si combien d’heures cela dure, que s’il a un monde ouvert sans âme et par mécanique il semble du début du siècle… et ainsi de suite. Mais le moment est venu de répondre à ce qui compte vraiment pour les fans du personnage. Quand trouveras-tu l’amour ? Parce qu’Amy n’est pas réciproque, Rouge the Bat est dans une autre ligue et bien qu’il y ait une chimie avec Shadow, cela indique une relation toxique vouée à l’échec.

Eh bien, dans une interview pour les collègues d’IGN, le groupe de réflexion de Sonic Team, Takashi Iizuka, a clairement indiqué qu’il ne savait pas quand cela se produirait, mais il a également précisé très clairement que Sonic n’essaierait plus jamais avec les humains. Ce baiser controversé entre Sonic et le personnage d’Elise que nous avons eu dans Sonic the Hedgehog (2006) a tracé une ligne rouge que le studio n’a pas l’intention de franchir à nouveau.

Dans l’interview, Iizuka révèle qu’à chaque fois qu’il y a un nouveau produit Sonic (jeu vidéo, série, film), l’équipe pose trois conditions. Le premier, que Sonic doit donner le sentiment d’être très rapide. C’est un personnage rapide comme lui, point final. Deuxièmement, il ne sait pas nager. Si vous avez une scène aquatique, Sonic doit utiliser un flotteur, comme dans Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo. Et le troisième et le plus important, que Sonic n’embrassera aucun personnage humain. « Je ne pense pas que nous reviendrons jamais là-dessus. »

Sans amour, mais bourré de nouveautés (surtout jouables), Sonic Frontiers marquera le retour du personnage et sa première incursion dans les mondes ouverts. Le jeu prévoit d’arriver ce même 2022 sur toutes les plateformes possibles (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Nintendo Switch) et nous vous avons parlé ici des doutes qu’il génère.