Fortnite Saison 3 : easter egg dans Cascades of Reality

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui était arrivé aux sbires de SOMBRA et SPECTRUM dans Fortnite ? Aussi; Ils sont revenus dans la saison 3 de Fortnite grâce à un petit Easter-egg qui a été révélé le 16/06/2022. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur cet Easter-egg rigolo :

Fortnite Saison 3 : les hommes de main de SOMBRA et SPECTRUM reviennent… et avec un nouvel ami

Depuis le début de la saison 3 du chapitre 3 de Fortnite, de nombreux joueurs ont remarqué que dans une caverne semi-cachée de Cascadas de la Realidad (l’une des nouvelles zones), il y avait un tas de rochers avec plusieurs milliards (avec b) points de vie. la vie. Ces rochers ont vu leur santé réduite à des coups par tous les joueurs du monde entier autour de tous les jeux Fortnite depuis lors. Cependant, certains joueurs ont réussi à se faufiler et à voir l’easter egg plus tôt, traversant le tas de pierres grâce à un bug de détection de collision avec un véhicule équipé d’un Déflecteur.

Vers 10h00 CEST le jeudi 16 juin 2022, les rochers ont été retirés grâce à l’effort global de tous les acteurs. À l’intérieur de cette grotte dans la plus grande caverne, nous pouvons voir les hommes de main de SOMBRA et SPECTRUM… ainsi qu’un intrus, l’un des extraterrestres envahisseurs de la saison 7 du chapitre 2 de Fortnite.

C’est un Easter-egg assez drôle, car ces trois personnages ont survécu à toutes sortes de cataclysmes qui ont eu lieu lors des différents événements qui se sont déroulés à Fortnite depuis le chapitre 2 de la saison 2. L’apparition des sbires à différents moments a été une sorte de blague constante et récurrente depuis lors, et maintenant un intrus qui était bloqué sur l’île est ajouté. Les personnages ne font rien d’autre que rester calmes et seuls, et ils se défendront si nous les attaquons.

La grotte est située à cet endroit sur la carte

En datamining, nous savons que ces PNJ ne resteront pas dans la grotte, mais erreront et changeront d’emplacement autour de l’île, donnant l’impression qu’ils « bougent ». Cela s’est produit à d’autres occasions.

C’est tout ce que nous savons sur ce curieux Easter-egg. Dans notre guide Fortnite, nous vous aidons à accomplir toutes les missions et nous vous indiquons où se trouvent tous les personnages, entre autres choses. Ne le manquez pas !

Sources: Twitter/OSlycerFortnite Battle Royale, fait maison