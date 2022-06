Call of Duty: Warzone améliorera la visibilité de Caldera dans son T4

Raven Software travaille sur de grands changements pour la quatrième saison de Call of Duty: Warzone, le free-to-play d’Activision Blizzard pour consoles et PC. Via le compte Twitter officiel, le développeur a confirmé que la carte Caldera sera modifiée pour améliorer la visibilité. Pour ce faire, ils ont décidé de réduire de 50% la végétation.

Ce n’est pas la seule chose qui arrivera dans la saison 4 de Mercenaries of Luck. Raven introduira de nouveaux mini POI et plus de butin dans la Caldera, des chambres souterraines secrètes de mercenaires « et bien d’autres surprises à découvrir ». Le nouveau contenu sera disponible le 22 juin et ajoutera la nouvelle carte Fortune’s Keep.

Call of Duty : Warzone 2.0 et plus, un bel avenir

Infinity Ward, les créateurs originaux de Warzone, reprendront le contrôle du produit avec la sortie de la version 2.0, qui suivra également un modèle free-to-play. Le titre vient de présenter sa première carte, que vous pouvez découvrir dans cette news.

Call of Duty : Warzone est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu sera adapté aux appareils mobiles iOS et Android à l’avenir. Bien qu’elle n’ait pas encore de date, certaines vidéos de la bêta fermée ont fuité. Tout semble indiquer qu’il est à un stade très précoce de développement.

Le prochain jeu principal de la série est Call of Duty: Modern Warfare 2, disponible sur tous les systèmes à partir du 28 octobre. Cette fois-ci, Activision Blizzard a reçu un retour sur Steam, il ne sera donc pas exclusif à Battlenet sur PC. Le titre est une réinvention du classique, ce qui signifie qu’il sera développé différemment, malgré le fait qu’il aura ses propres clins d’œil. En même temps, tous les personnages mythiques reviennent.

Les éditions numériques peuvent désormais être pré-commandées. A cette occasion, les versions PS4 et Xbox One ne seront pas vendues séparément, du moins en numérique.

