Fortnite x Naruto : Hinata, Gaara, Itachi et Orochimaru arriveront en nouveaux skins

Fortnite recevra une deuxième collaboration avec Naruto. Et ceux choisis pour atteindre le jeu Epic Games cette fois seraient Hinata, Gaara, Itachi et Orochimaru. Ces skins arriveraient dans le jeu jeudi prochain, le 23 juin 2022. Juste en dessous on vous raconte tous les détails de cette nouvelle collaboration Fortnite Saison 3 :

Fortnite x Naruto : Hinata, Gaara, Itachi et Orochimaru arriveront en skins

A 23h00 CEST le 15/06/2022, le compte Twitter officiel de Fortnite a publié une annonce concernant la nouvelle collaboration Naruto : elle aura lieu le jeudi 23 juin 2022.

Au départ, nous pensions que les skins sélectionnés dans ce second lot d’objets Naruto dans Fortnite seraient les personnages de la Team 8 : Shino Aburame, Hinata Hyūga, Kiba Inuzuka et Kurenai Yuhi. Cependant, un tweet du compte d’initié pepitochiken a montré, quelques heures après l’annonce/teaser d’Epic Games, une page scannée du magazine Weekly Shōnen Jump montrant qui sera choisi : Hinata, Gaara, Itachi et Orochimaru.

En d’autres termes, les skins Hinata, Gaara, Itachi et Orochimaru de Naruto Shippuden arriveraient à Fortnite le jeudi 23 juin 2022. Nous comprenons que, comme cela s’est produit avec les objets Naruto à l’époque, ce deuxième lot de skins serait également Il aura son propre ensemble d’accessoires sous forme de pointes, de sacs à dos, de deltaplanes et d’autres produits skins. Pour l’instant on ne sait rien d’autre à ce sujet : ni les prix, ni ce que seront exactement tous les objets qui arriveront en magasin.

Sources: Twitter/FortniteJeu, Twitter/pepitochic