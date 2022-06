C’était l’aspect terrifiant du monstre abandonné pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

S’il y a quelque chose qui a marqué le film Shang-Chi et la légende des dix anneaux de Marvel Studios, c’est tout le travail au niveau de la conception artistique d’une bonne poignée de créatures mystiques qui sont apparues dans le film, en particulier dans le créature colossale de la finale. Mais le long métrage mettant en vedette Simu Liu cache beaucoup plus au niveau de la conception de la conception des créatures que nous n’avons jamais vu dans les images finales. À tel point que l’artiste Marvel en charge de ses créations, Jerad S. Marantz, a partagé l’apparence d’un monstre redoutable qui n’a jamais atteint le cut vu au cinéma, une créature des plus terrifiantes et saisissantes.

C’était la créature la plus redoutable de Shang-Chi

« Voici l’une de mes créatures préférées qui n’est pas utilisée dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux. C’était donc pendant la phase créative sans limites, essayant de comprendre à quoi ressemblerait la première vague de démons combattant les villageois. Beaucoup de gens ne réalisent pas que la réalisation d’un film est un processus très organique et que nous concevons, le scénario est affiné, de sorte que les paramètres du travail peuvent changer à tout moment. »

Bien sûr, l’apparence de cette créature est terrifiante, peut-être trop pour le ton du film Marvel Studios et, par conséquent, elle n’a probablement pas été utilisée dans le montage final. « Dans cette passe, je travaillais sur une version qui combattrait au corps à corps avec les villageois et serait également capable de voler et de ramper. Très amusant! C’était incroyable de travailler avec une équipe du développement visuel de Marvel et le chef d’équipe, mon ami Andy Park. »

La prochaine chose de Marvel Studios au cinéma est Thor: Love and Thunder, prévu pour le 8 juillet 2022.

Source | LeDirect