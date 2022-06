Tu devras "entre 20 et 30 heures" pour terminer la campagne Sonic Frontiers

Sonic Frontiers est toujours sous le feu des projecteurs aujourd’hui. Son directeur, Morio Kishimoto, a partagé dans une interview avec IGN que terminer la campagne principale prendra « entre 20 et 30 heures pour le joueur moyen ». Il promet que ceux qui veulent faire tout le contenu « doubleront » ce chiffre.

Le monde ouvert, « l’arme secrète » de Sonic Frontiers

Kishimoto révèle que la « Open Zone », comme SEGA appelle son monde ouvert, est « l’arme secrète » de cet opus. «Les plates-formes basées sur les niveaux ont généralement une carte du monde. Notre Open Zone est une carte du monde, seulement nous l’avons rendue entièrement jouable ».

Le réalisateur va plus loin : « Une carte du monde jouable qui inclut des éléments de niveau est quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant, nous avons donc dû trouver un nouveau nom. Ce qui est généralement défini comme un « monde » sur d’autres plates-formes est appelé une « zone » dans les jeux Sonic, nous avons donc pris cela et l’avons combiné avec « ouvert », qui fait référence à une zone d’exploration libre. Cela signifie ‘Open Zone’ », souligne-t-il.

Certains utilisateurs ont haussé les sourcils quant à sa durée. Kishimoto explique qu’ils ont pris diverses décisions pour que le joueur ait quelque chose à faire pendant l’expérience. « Bien que ce soit quelque peu inhabituel pour un jeu de plateforme basé sur le niveau, nous avons décidé de mettre en place un arbre de compétences et la possibilité pour Sonic de monter de niveau. » Pour le moment, le type de capacités que nous pouvons débloquer n’a pas encore été révélé, bien que IGN suggère que l’une d’entre elles sera la vitesse que Sonic peut atteindre.

Comme nous l’avons dit au début, Sonic Frontiers est l’un des protagonistes de ce mois de juin. Le dernier jour 1, nous connaissions 7 minutes de gameplay à travers le monde ouvert, tandis que deux jours plus tard, il se musclait de ses opportunités lors des combats. Il arrivera dans le reste de 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

Source : IGN