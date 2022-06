Il s’agit de la deuxième édition de Beer Jam de San Miguel ; Tous les détails

La deuxième édition du Beer Jam by San Miguel est à quelques semaines de sa célébration. Entre le 1er et le 3 juillet, les développeurs de jeux vidéo de notre pays seront confrontés au défi de créer leur propre projet dans ce cadre. Contrairement à 2021, cette édition prendra un format présentiel dans le cadre du festival DreamHack Valencia.

Comment pouvez-vous vous inscrire?

La période d’inscription durera jusqu’au 27 juin. Si vous allez être à Valence pendant l’événement et que vous souhaitez tenter de gagner un prix, visitez ce lien pour terminer votre inscription. Vous devez indiquer le nom de l’équipe, sa description, nom et prénom des membres, et un utilisateur Discord pour recevoir les actualités.

Les équipes doivent être composées de quatre personnes maximum. L’objectif est de présenter une démo jouable de l’idée que vous avez développée. Tous les participants chercheront l’un des trois prix en argent. Les gagnants recevront un prix de 5 000 euros, qui s’ajoutera à 7 000 euros supplémentaires pour le développement de leur jeu vidéo. La deuxième place recevra 2 000 euros, tandis que ceux qui complètent le podium recevront 1 000 euros.

Il n’a pas transpiré à ce moment qui seront les noms qui formeront le jury cette année. La première édition était composée de Meridiem Games, Editeur et distributeur indépendant de jeux vidéo toutes plateformes ; Lara Isabel Rodríguez, responsable de l’agence de marketing et de communication Make Good Art ; Eric Rodríguez, créateur de contenu et fondateur de la chaîne YouTube Leyendas & Videojuegos ; Chiclana & Friends, une chaîne de créateurs de contenu composée de journalistes spécialisés, et Cervezas San Miguel.

L’année dernière, c’est Javi Coder qui a remporté le jeu Ultimate Beer Racer, un multijoueur dans lequel le personnage principal est une bière San Miguel.

Source : communiqué de presse (San Miguel)