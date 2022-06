Capcom insiste : Exoprimal « n’a aucun rapport avec Dino Crisis »

Les responsables d’Exoprimal sont clairs : « Le jeu a sa propre identité et n’est pas lié à Dino Crisis. » C’est à quel point Ichiro Koyokawa, producteur du projet, a été direct à la question d’IGN. Le créatif a partagé les raisons pour lesquelles ils ont opté pour les dinosaures, malgré le fait que Capcom avait déjà une adresse IP liée à eux. Et non, ce ne sera pas gratuit.

Pourquoi les dinosaures ? Exoprimal se démarque aussi de Monster Hunter

Koyokawa explique que l’idée d’utiliser des dinosaures est venue dès qu’il a eu le concept jouable : « Je pensais que ce serait vraiment amusant de vivre la menace des prédateurs les plus redoutés de l’histoire, et s’il y en avait des centaines ou des milliers serait une intensité qui ne serait jamais connue. » avait vu jusqu’à présent. Une fois que nous avons eu l’idée, nous avons pensé que la seule façon de faire face à cette force et à un tel nombre de dinosaures serait d’utiliser une technologie futuriste. »

La comparaison avec Monster Hunter était à la mode sur les réseaux sociaux lors de sa révélation dans le State of Play en mars dernier. Cependant, le producteur avoue que c’était quelque chose dont il voulait se démarquer depuis le début. « Notre concept initial était que nous voulions nous mettre au défi en créant une sensation satisfaisante dans l’action qui était différente des précédents jeux Capcom. Au lieu de titres comme Monster Hunter, où vous faites face à une menace unique et puissante, nous avons estimé que l’expérience d’affronter une grande horde d’ennemis avait l’attrait et le potentiel d’être la base d’une nouvelle propriété intellectuelle. »

Le mélange est pimenté en opposant des joueurs humains les uns aux autres avec la horde de dinosaures entre les deux, fonctionnant efficacement comme du PvPvE multijoueur. Koyokawa souligne que les tests internes avec des personnes extérieures à l’équipe ont été positifs. « Ils ont toujours été surpris et amusés quand ils voient comment le jeu change à chaque fois que vous jouez. »

Exoprimal vise une sortie en 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Il organisera un test technique avec les joueurs avant d’arriver sur le marché.

Source : IGN