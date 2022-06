Les promesses cachées de ce pas E3 2022

Il n’y a pas eu d’E3 mais la combinaison d’événements numériques ces dernières semaines dans l’orbite du Summer Game Fest nous a laissé plus de 500 annonces, certaines sous la forme de nouveaux titres, d’autres sous la forme de nouvelles bandes-annonces et de gameplay pour de tels projets annoncés. Il y a eu de nombreux événements qui ont eu lieu, et bien que l’attention se soit portée sur les grands événements tels que le Summer Game Fest ou le Xbox Games Showcase, la vérité est qu’il y a eu d’autres événements de moindre envergure mais avec des jeux très intéressants qui méritent un suivi à partir de maintenant. Afin de les aider à ne pas se perdre dans la mer des annonces, nous allons sélectionner une série de noms pour lesquels nous avons de grands espoirs pour l’avenir, même si nous aurions pu en choisir quelques autres.

Le dernier cas de Benedict Fox

Aux accents lovercraftiens, cette plate-forme d’aventure et d’action se distingue par son art et sa prémisse, dans laquelle un détective et son partenaire démon résolvent des affaires dans un décor victorien.

Le repentir

Bien que les créateurs de KOTOR II ou de Fallout : New Vegas ne soient pas exactement inconnus, leur engagement envers Pentiment est assez éloigné de ce qu’on attend d’eux. Sous la direction de Josh Sawyer -réalisateur/concepteur historique de l’Icewind Dale, du New Vegas ou des Pillars of Eternity-, Pentiment est une curieuse aventure stylisée sous forme de gravures médiévales, une intrigue mystérieuse aux nombreuses ramifications dans l’Allemagne du XVIe siècle qui est prévue pour novembre de cette année.

école de démon

Clairement inspiré du Persona original, Demonschool a un style fort et un combat tactique qui s’annonce intéressant. Il arrivera en 2023.

Synergisme

Il y a plusieurs constructeurs / gestionnaires de villes en développement en ce moment, mais Synergy se démarque certainement avec cette esthétique héritée de Moebius, qui, espérons-le, débouchera sur des idées de conception intéressantes.

Nivalis

Cloudpunk a été l’une des surprises de 2020, captivant beaucoup avec sa ville futuriste construite à partir de voxels, laissant des paysages qui distillaient l’essence de Blade Runner. Nivalis ira plus loin, nous permettant de vivre et de prospérer dans cette ville, avec un élément visuel rafraîchi et plus d’attention à ce qui se passe sur le terrain, mais le même cadre puissant.

Enfant nitro

Jeu Roguelite, avec des éléments tactiques au tour par tour et une collection de cartes tous ensemble. Un combattant de kung-fu se fraye un chemin à travers un bâtiment plein d’ennemis, au rythme de la synthwave des années 80.

La dernière foi

Metroidvania avec un accent sur « vania », des animations élaborées et un protagoniste avec une multitude de capacités spéciales.

Deuil

De Gran Canaria vient ce jeu d’horreur psychologique avec un cadre magnifique (et une simulation de tissu impressionnante qui promet de nous donner plus d’une déception).

Terre néant

Généralement, les jeux de simulation urbaine commencent par la nature sauvage, et au fur et à mesure que nous construisons, nous devons équilibrer le progrès, l’industrie et la surpopulation avec la nécessité de ne pas transformer notre ville en fumier. Terra Nil pose un défi différent : à partir d’une terre brûlée, créer quelque chose de durable et en harmonie avec la nature.

9 ans d’ombres

Développé par le studio mexicain Halberd Studio, avec la musique de Michiru Yamane et la participation à la conception du populaire Champ, de Plano de Juego, la vérité est que 9 Years of Shadows a l’air très bien, avec un bon style (ce qui donne un certain charme à ces quelques références cachées à Saint Seiya).

SCHIM

SCHIM fait du bruit dans les cercles indépendants depuis un certain temps et c’est vrai que son approche déborde d’originalité : un puzzle-plateforme dans lequel une grenouille se déplace dans l’ombre d’une ville pour atteindre son but.

Sacrifice

La grande chose à propos de SacriFire est qu’il ressemble à un JRPG d’une autre époque où les types de jeux qui ont été créés sur Saturn et PSX étaient encore en cours de création, et cela nous suffit pour lui accorder une attention supplémentaire.

Il n’y a pas de lumière

Hack’n Slash inspiré de jeux comme Hades ou Hyper Light Drifter, avec un aspect graphique fort. Il arrivera en principe en septembre 2022.

Histoire de skate

Sa bande-annonce captivante et sa présentation magnifique en ont fait l’un des jeux à regarder lors de cet événement et l’une des meilleures choses que l’événement Devolver nous a apportées.

naïade

Encore un jeu magnifiquement réalisé où l’on contrôle une nymphe nageant placidement dans les eaux pendant que l’histoire se raconte autour de nous. Minimaliste et évocateur.

Planète de Lana

Le premier long métrage du studio suédois Wishfully se veut l’un des tubes indés de 2022. L’histoire entre Lana et le mystérieux animal Mui sur une planète envahie par des forces robotiques a les allures d’une grande aventure.

Warhammer 40 000. Rogue Trader

C’est peut-être un peu loin de la définition de « promesse cachée », étant donné qu’Owlcat est déjà une étude plus que éprouvée après son excellent Pathfinder et que Warhammer est une franchise reconnue de tous. Mais encore, la promesse d’un RPG en tant que tel dans l’univers où il n’y a que la guerre, basé sur le légendaire Rogue Trader qui a tout déclenché, est une nouvelle suffisamment puissante pour qu’on veuille s’assurer qu’elle ne passe pas inaperçue, bien qu’il semble que les choses iront longtemps.