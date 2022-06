Redfall n’est pas Left 4 Dead et seul ce sera comme jouer à Dishonored ou Prey

Une bénédiction et une malédiction. C’est la coopération à 4 joueurs de Redfall, nouvelle d’Arkane Studios. Le jeu a mis en évidence cette option comme l’une de ses principales caractéristiques lors de la conférence des jeux Xbox et Bethesda, mais en même temps, il est entré dans le tiroir d’un « autre aspirant à Left 4 Dead » pour de nombreux utilisateurs. Dans le développeur, ils sont conscients qu’il s’agit d’une proposition qui abonde en ces temps et ils ont voulu préciser que le multijoueur n’est qu’une option. Redfall est aussi parfaitement jouissif en solo et selon eux, autant voire plus que leurs précédents travaux, Dishonored et Prey.

« C’est un détail important. Vous pouvez jouer toute la campagne en solo sans que des robots alliés ne vous dérangent. C’est peut-être plus difficile, mais ce n’est pas trop compliqué », a expliqué Harvey Smith, le concepteur de jeux de Redfall, dans une interview avec des collègues d’IGN. « Vous pouvez utiliser la furtivité pour aborder le combat. Avec les gens, cela devient presque un jeu de société, mais seul, c’est l’expérience classique d’Arkane. »

Principales choses que vous devez savoir sur Redfall :

🦸Chaque héros a des capacités uniques

🤝Jouez en solo ou avec jusqu’à 3 amis

🧭Monde riche en histoires

🧛Monde ouvert rempli de vampires

⚔️Grande variété d’armes intéressantes

« Ce n’est pas comme si ça allait être facile non plus », dit Smith. « Disons que notre intelligence artificielle a sa propre identité, une marque de fabrique de la maison, et continuera d’être présente. La même chose vous avez fait un bruit sans vous en rendre compte et un ennemi se met à vous suivre en silence pour vous tuer, ou vous vous vous battez contre un groupe de vampires, vous finissez par atteindre un autre groupe de créatures et vous vous battez tous les trois en même temps. C’est comme n’importe quel jeu Prey ou Dishonored, dynamique.

Le concepteur révèle également quelques curiosités, par exemple sur la rejouabilité qu’il souhaite que Redfall soit. Pour ce faire, le jeu va nous obliger à nous engager de bout en bout avec le personnage que nous choisissons, sans pouvoir changer au milieu de l’histoire. Et bien qu’il y ait des capacités passives communes aux quatre protagonistes, chacun aura son propre ensemble de pouvoirs et son propre style de jeu. Nous devrons commencer un nouveau jeu si nous voulons tout tester.

L’avalanche de détails ne s’arrête pas là : des niveaux de rareté dans les armes, des objets pour obtenir des pouvoirs magiques qu’il faudra découvrir en explorant… et le monde, l’énorme monde de Redfall. Le jeu ne sera pas composé de quêtes mais d’une carte complètement ouverte sans que rien ne bloque votre chemin. Personne ne vous dira « ce niveau est trop difficile maintenant, revenez plus tard ». Pourtant, il est divisé en deux quartiers. La ville et les enfers, une zone pleine de ruelles et de toits où la première partie du jeu devrait se dérouler. Et la section rurale, avec des églises, des phares, des forêts et des milieux ouverts. Plus dangereux si possible que le précédent.

Des nouvelles et encore plus de nouvelles qui expliquent pourquoi Redfall est l’un des jeux les plus attendus de 2023.