Resident Evil 7 de PS Plus Collection n’est pas mis à jour vers la version PS5

Resident Evil 2, 3 et 7 sont déjà disponibles sur la nouvelle génération de consoles. Les améliorations ont également été appliquées au titre sur PC, mais qu’en est-il de la version de Resident Evil 7 : Biohazard qui fait partie de la bibliothèque de jeux PS4 dans la PS Plus Collection ? La réponse est que pour accéder aux mises à niveau PS5, vous devrez acheter le produit séparément, car la mise à niveau ne s’applique pas au titre sur PS Plus.

Le patch est gratuit pour tous ceux qui en possèdent un exemplaire sur PS4, Xbox One ou PC. Les trois jeux fonctionnent désormais en 4K, avec une fréquence d’images améliorée et même le ray tracing et l’audio 3D. Dans le cas de la PS5, le jeu profite des particularités du DualSense.

La collection PS Plus est l’un des avantages des abonnés PlayStation 5 au service de Sony. Au total, 20 titres sont disponibles, à la fois de PS Studios et de sociétés tierces. Cette liste ne s’allonge pas dans le temps :

Bienvenue à la famille. 👊

Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil 2 et Resident Evil 3 arrivent sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S aujourd’hui avec la prise en charge de la 4K, du framerate élevé et du raytracing ! pic.twitter.com/14AtlKj0rc – Resident Evil (@RE_Games) 13 juin 2022

Tous les jeux de la collection PS Plus

Depuis les studios PlayStation

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us remasterisé

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Jeux tiers :

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal KombatX

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

Capcom prépare le remake de Resident Evil 4, qui sera mis en vente le 24 mars 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La réinvention du quatrième opus était un secret de polichinelle qui a finalement été confirmé lors du dernier State of Play. Quelques jours plus tard, lors du Capcom Showcase, la société japonaise a également dévoilé Shadows of Rose. Le DLC Resident Evil Village sera accompagné d’une mise à jour avec plus de contenu, ainsi que d’une Gold Edition.

Source | IGN