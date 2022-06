Le remake de The Last of Us montre le nouveau look de Tess et divise la communauté

Naughty Dog continue de partager sur ses réseaux les différences entre le remake de The Last of Us qui arrivera cette année sur PlayStation 5 et la version remasterisée de PS4 et 2014. Cette fois c’était au tour de Tess, la compagne de Joel. Contrebandier de profession et rescapé par obligation et nature, le personnage continuera d’être incarné par Annie Wersching.

« Annie nous a déchirés avec son interprétation de Tess », a commenté Neil Drunckmann, co-président de Naughty Dog. « J’adore le fait que nous puissions mieux mettre en valeur ses talents d’acteur avec cette version. »

Un nouveau schisme s’est rapidement développé au sein de la communauté entre ceux qui se réjouissent du résultat et ceux qui préfèrent le facteur nostalgie du modèle original, qu’ils voient comme plus jeunes et moins évidents dans leurs expressions. Une chose similaire s’est produite avec Ellie, dont l’âge et les émotions semblent avoir changé. Justement, les visages et la modélisation des personnages et des ennemis, est l’un des grands changements du remake, fait à partir de zéro pour PlayStation 5.

Le grand objectif est d’être au niveau des vrais acteurs après la capture des mouvements et de faire correspondre les cinématiques et le gameplay. The Last of Us de 2013 et son remaster de 2014 avaient des séquences pré-rendues qui avaient une bien meilleure qualité visuelle que les autres. Dans TLOU: Part I, les deux moments seront tout aussi beaux et encore meilleurs que les cinématiques de celui-ci.

The Last of Us: Part I aura des améliorations de gameplay

Dans tous les cas, le remake apportera non seulement des améliorations graphiques, mais aussi du gameplay. Aux commandes, le jeu ressemblera plus à The Last of Us 2 qu’au jeu original. « Nous avons modernisé les mécanismes de jeu, amélioré les commandes et étendu les options d’accessibilité dans cette expérience solo afin que davantage de personnes puissent profiter du jeu. »

L’équipe profitera également des nouvelles fonctionnalités PS5 et du « puissant matériel PS5″. Nous avons intégré l’audio 3D, le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs. Nous avons également amélioré les effets, l’exploration et le combat. Que vous y jouiez pour le première fois ou la énième fois, vous le vivrez d’une toute nouvelle manière ».

The Last of Us : Part I sortira le 2 septembre sur PlayStation 5.