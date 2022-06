Kingdom Hearts 4 cherchera l’équilibre en introduisant des personnages de Final Fantasy

Tetsuya Nomura revient pour se prononcer sur la direction que prendra Kingdom Hearts 4. Le réalisateur populaire a partagé au micro de Gameinformer qu’ils cherchaient à trouver l’équilibre en présentant de nouveaux camées de la liste des personnages de Final Fantasy.

« Avec Kingdom Hearts 3, ayant autant de personnages originaux de Kingdom Hearts, il était difficile de trouver de la place pour inclure plus de personnages de Final Fantasy. Nous essayons de trouver un bon équilibre », explique Nomura. « Je sais que certains fans sont inquiets à ce sujet et mécontents de vouloir voir plus de personnages de Final Fantasy. C’est une chose à laquelle nous réfléchissons. Mais juste avec le grand nombre de personnages originaux que nous avons en ce moment, il est difficile de dire quel sera l’équilibre exact et comment cela se jouera dans Kingdom Hearts 4. »

Comment est né le concept de Kingdom Hearts 4 ?

Nomura explique dans la même interview que le concept de Kingdom Hearts 4 est né en travaillant sur le précédent opus, publié en 2018 pour PS4, Xbox One et PC. « J’ai commencé à réfléchir à ce que je voulais [en la cuarta entrega] tout en faisant Kingdom Hearts 3. C’est plus en termes de personnages, de mondes et de systèmes de jeu que je veux mettre en œuvre. Le créateur révèle que « c’est toujours le même processus » et qu’il cherche constamment des moyens de s’améliorer dans le suivant.

Il en va de même pour les mondes de Disney. Nomura confirme l’évidence : « Nous verrons quelques mondes » de l’univers dans Kingdom Hearts 4. « Je tiens à mentionner qu’ils [los fans] Vous ne devriez pas trop vous soucier de cet aspect du jeu. Cela peut sembler un peu différent des précédents jeux Kingdom Hearts, mais une fois que les joueurs auront la chance d’y jouer, je suis sûr qu’ils seront soulagés. » Bien sûr, il avertit qu’en élargissant le muscle graphique et les possibilités à cet égard, cela « limitera en quelque sorte le nombre de mondes » pouvant être créés.

Source : Gameinformer