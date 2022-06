Dragon Ball dans la vraie vie ? Les réseaux explosent avec l’alter ego de Goku qui se bat dans le métro au Japon

Tu sais ce qu’ils disent. Ne rencontrez jamais vos idoles car elles vous décevront très probablement. Même si votre idole est un Super Saiyan et que vous utilisez « Genki-dama » comme mot de sécurité. Ces jours-ci, une vidéo du métro japonais est devenue virale dans laquelle un homme pendu frappe à plusieurs reprises à la porte de sa voiture. Nous savons qu’il n’y a rien d’étrange à cela, c’est le quotidien de tout transport en commun qui se respecte, mais dans les gestes et surtout dans la voix de l’homme en question, il y a peut-être quelque chose qui retient votre attention. . Attention:

Exact! L’homme semble identique à Masako Nozawa, la seiyu (doubleuse) de Son Goku dans Dragon Ball. C’est du moins ce qu’il a semblé à des milliers, des millions ! de personnes. La scène est devenue virale et compte même plusieurs parodies animées sur les réseaux, dont la plus vue compte environ un million et demi de vues.

Sans parler de l’humour des Japonais, ce sont les premiers à se moquer de la situation dans les commentaires de la vidéo. Et si la fierté résistait à la voiture, sans bosses d’aucune sorte après les coups de pied de Goku ; qu’il est incroyable que l’acteur de doublage ait pris la peine de tourner dans le train pour le rendre plus réaliste ; ou l’humilité et l’engagement envers l’environnement du Saiyan, qui n’hésite pas à arrêter de voler et de voyager comme le reste des mortels.

Dragon Ball Super Super Hero sortira en France

L’émergence de cet alter ego de Goku n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment. Nous pouvons penser à quelques meilleures campagnes marketing pour le nouveau film du personnage, Dragon Ball Super : Super Hero. La bande est sortie ces jours-ci au Japon, elle est écrite par Akira Toriyama lui-même et c’est le deuxième film basé sur Dragon Ball Super. Avec Gohan et Piccolo et avec deux nouveaux androïdes comme ennemis, Toei Animation a mis toute la viande sur le gril pour en faire l’événement de l’été.

Heureusement, en France et dans le reste du monde, nous ne nous en passerons pas. Crunchyroll, la plateforme de streaming bien connue, a confirmé il y a quelques mois que ce sera celle qui sortira Dragon Ball Super : Super Hero dans les cinémas du monde entier et cet été. Bien que la date précise reste à connaître (ce sera à partir d’août), nous savons que nous pouvons nous attendre à la fois à la version originale et au doublage espagnol. Il ne reste plus qu’à déranger et à faire assez de bruit pour l’avoir dans ses doublages emblématiques en galicien et en catalan.