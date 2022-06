Pinocchio de Guillermo del Toro est en stop motion : premières images officielles

Pinocchio de Netflix a été retardé, mais l’adaptation de Guillermo del Toro est toujours en cours et est toujours prévue pour cette année. C’est un long métrage qui utilise la technique du stop motion, comme on pouvait le voir dans le teaser original. Maintenant, Vanity Fair a partagé les premières images et a également discuté avec le cinéaste mexicain. Mark Gustafson est co-directeur avec Del Toro.

Guillermo del Toro a comparé Frankenstein à Pinocchio. « Les deux parlent d’un enfant qui est abandonné dans le monde. Ils sont créés par un père qui attend alors d’eux qu’ils découvrent ce qui est bien, ce qui est mal, l’éthique, la morale, l’amour, la vie et l’essentiel, mais pour eux-mêmes. Je pense que pour moi c’était l’enfance. Vous avez dû l’apprendre avec une expérience de vie très limitée.

Le casting comprend des acteurs du calibre d’Ewan McGregor, Christoph Waltz, Gregory Mann, David Bradley, Tilda Swinton, John Turturro, Cate Blanchett, Finn Wolfhard, Ron Perlman, Tim Black Nelson et Burn Gorman.

Disponible en décembre via Netflix

Pinocchio sortira sur Netflix en décembre prochain. Selon le dossier déjà disponible sur la plateforme, le film sera déconseillé aux moins de 7 ans, il contient des drogues et des substances toxiques, de la violence, un langage grossier et des séquences pouvant provoquer peur ou angoisse.

Dans l’ensemble, le film a été conçu comme un produit familial pour toucher toutes les générations. « En ces temps, une complexité énorme est exigée des enfants. Beaucoup plus intimidant que lorsque j’étais enfant. Les enfants ont besoin de réponses et de garanties… Pour moi, cela [filme] Il s’adresse à tous, petits et grands. Il touche à « des idées très profondes sur ce qui nous rend humains », a ajouté le réalisateur à Vanity Fair.

Source | Salon de la vanité