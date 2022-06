Origines d’Assassin’s Creed | Jouez gratuitement pendant une durée limitée sur consoles et PC

Le 15e anniversaire de la saga Assassin’s Creed a débuté par un court streaming dans lequel de nombreuses nouveautés sont attendues pour les mois à venir. L’un d’eux est que les joueurs auront la possibilité de profiter gratuitement d’Assassin’s Creed Origins pendant une durée limitée. Le test se déroulera du 16 juin à 18h00 (heure de la France) au 20 juin à 18h01, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.

Comme pour les autres essais gratuits, toute progression est reportée à la version finale si vous l’achetez plus tard. Ci-dessous nous vous proposons le planning ventilé par pays.

🌟Les célébrations du 15e anniversaire d’Assassin’s Creed commencent !

👇Obtenez toutes les informations sur le nouveau contenu (et gratuit) d’Assassin’s Creed Valhalla, les mises à jour sur Assassin’s Creed Origins, le nouveau Discovery Tour et bien plus encore.https://t.co/rTRVKdx2Ts pic.twitter.com/7I5MZGeizr

— Assassin’s Creed ES (@assassinsspain) 14 juin 2022