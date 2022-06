Starfield sera plus long que Skyrim et Fallout 4, combien de temps dure-t-il ?

Terminer l’histoire principale de Starfield prendra plus de temps que celle des autres jeux précédents de la société. C’est ce qu’a déclaré Todd Howard de Bethesda Games Studios dans une récente interview avec IGN. Le créatif a déclaré que l’histoire principale est un peu plus longue que celle de titres comme The Elder Scrolls V : Skyrim ou Fallout 5 :

« Celui-ci a fini par être un peu plus long [que nuestros juegos previos], nous allons peut-être encore l’optimiser un peu. Il y a plus de missions, donc c’est peut-être 20 % de plus [largo] que nos matchs précédents. Si les joueurs décident d’ignorer les missions secondaires, l’histoire durera environ « 30 ou peut-être 40 heures », a calculé le créatif.

The Elder Scrolls VI est toujours en pré-production, qu’en est-il de Fallout 5 ?

Dans la même interview, Todd Howard a répondu sur l’état de développement de The Elder Scrolls VI, un jeu qui a été annoncé en même temps que Starfield, mais qui ne sortira pas de si tôt. Selon Howard, le titre est toujours en pré-production, ce qui signifie qu’il a encore un long chemin à parcourir.

L’une des données qui a été ajoutée est qu’après avoir terminé le développement du sixième opus, le prochain sera Fallout 5. Il va sans dire que le prochain titre de la saga post-apocalyptique prendra encore beaucoup de temps.

Starfield est en développement pour Xbox Series X, Xbox Series S et PC, bien qu’il soit disponible dès le « day one » sur Xbox Game Pass. Il n’y aura pas de version pour la génération précédente de consoles. Sa date de sortie ? Printemps 2023. Le RPG spatial a été le titre vedette de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase, où un gameplay de 15 minutes et certaines de ses principales caractéristiques ont été présentés. Vous pouvez consulter toutes les informations à ce sujet dans cette news.

Source | IGN