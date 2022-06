The Elder Scrolls 6 est toujours en pré-production et Fallout 5 viendra après

Il y a quelques mois, un employé de Bethesda Game Studios a partagé sur Linkedin que The Elder Scrolls VI était encore en pré-production. Todd Howard, chef visible du studio et l’une des figures créatives les plus importantes, l’a officiellement confirmé dans une interview avec IGN.

« Ouais, Elder Scrolls 6 est en pré-production et vous savez, nous allons faire Fallout 5 après ça. notre gril [de développements] c’est complet à partir de maintenant et pour un moment », a déclaré Howard. « Nous avons également d’autres projets que nous examinons de temps en temps. » Le chef de ces sagas a répété à plusieurs reprises l’importance de Fallout au sein de son portefeuille de titres et de propriétés intellectuelles.

Fallout 5, loin

« Fallout fait partie de notre ADN. Nous avons travaillé avec d’autres [développeurs] de temps en temps, mais je ne peux pas dire ce qui va se passer. » Howard a alors assuré qu’ils avaient déjà des idées pour le cinquième opus, même s’il est évident que le projet prendra de nombreuses années, surtout en gardant à l’esprit que The Elder Scrolls VI n’est pas encore entré en production.

Pour avoir l’idée, le développement de Starfield a commencé en 2015. Considérant qu’il sortira finalement en 2023, le RPG spatial en monde ouvert est en développement depuis 7 ans. Le réalisateur et producteur a reconnu que les temps de développement sont encore très longs. « Cela prend du temps, j’aimerais qu’ils sortent plus vite, vraiment, mais nous faisons de notre mieux. Nous voulons qu’ils soient les meilleurs possibles et pour tout le monde.

Starfield était prévu pour novembre 2022 sur Xbox Series X, PC et Game Pass, mais son lancement a été reporté au printemps 2023. La même chose s’est produite avec Redfall, le jeu coopératif multijoueur et vampire conçu par Arkane Austin, les créateurs du redémarrage de Prey.

Source | IGN