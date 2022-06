FIFA 22 fixe une date pour son arrivée sur EA Play et Xbox Game Pass Ultimate

FIFA 22, le dernier opus de la populaire saga de football EA Sports, arrive bientôt sur EA Play, la plateforme de jeux vidéo à la demande d’Electronic Arts. Et cela signifie que le titre sera également disponible pour les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate, la version la plus complète du service en ligne Xbox. Cela a été annoncé par EA et Xbox, confirmant que FIFA 22 sera disponible sur les deux services à partir du 23 juin 2022.

FIFA 22 arrive sur EA Play et Game Pass Ultimate

Ainsi, EA Sports FIFA 22 sera disponible sur The Play List d’EA Play le 23 juin 2022, avec laquelle les abonnés au service de jeux vidéo à la demande d’Electronic Arts pourront accéder à tout le contenu du célèbre simulateur de football sans surcoût. . D’autre part, les utilisateurs du Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft bénéficieront également de cet ajout à EA Play, puisque le service d’EA est entièrement intégré à la version la plus complète du Xbox Game Pass.

De plus, les abonnés qui souhaitent posséder FIFA 22 bénéficieront d’une remise de 10% sur son prix recommandé, y compris également la fonction de cross-play entre plates-formes, bien que dans ce cas limitée à PlayStation 5, Xbox Series X|S et Stadia. Une occasion unique de profiter gratuitement du jeu vidéo de football le plus complet du marché si nous sommes abonnés à l’un des deux services, à la fois EA Play et Xbox Game Pass Ultimate.

Rappelons que FIFA 23 sera le dernier opus de la franchise développée par EA Sports, puisqu’à partir de ce moment la licence passera à une autre équipe de développement et EA lancera sa propre saga avec EA Sports FC. À partir de ce moment, nous aurons jusqu’à quatre franchises de football sur le marché avec FIFA, EA Sports FC, eFootball et UFL.

Source | Xbox