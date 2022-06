Le succès de Valheim arrivera sur les consoles Xbox au printemps 2023 ; inclus dans Xbox Game Pass

Iron Gate apportera Valheim sur Xbox One et Xbox Series X|S au printemps 2023. Dès le « day one », il sera disponible dans le catalogue Xbox Game Pass. La nouvelle apparaît quelques jours après avoir connu son incorporation au service sur PC à la fin de cette année.

Valheim arrive sur Xbox

Dans un communiqué de presse, ils soulignent que toutes les versions auront un cross-play, c’est-à-dire que les communautés Steam, Microsoft Store et Xbox pourront jouer les unes avec les autres sans restrictions. Le port est dirigé par Piktiv et Fishlabs pour « garantir que les clients sur PC et Xbox puissent profiter des meilleures performances possibles au lancement ». Iron Gate se concentre plutôt sur la création de nouveaux contenus dans le cadre de sa feuille de route.

« Nous sommes ravis de voir le monde de Valheim et notre incroyable communauté s’ouvrir à de plus en plus de monde, et permettre à notre équipe de Vikings sur PC de s’allier avec leurs frères et sœurs boucliers sur console dans un futur proche », explique Henrik Törnqvist, co-fondateur d’Iron Gate. « Rien de tout cela n’aurait été possible sans les incroyables équipes de Piktiv et Fishlabs qui poursuivent leur travail sur son passage à la Xbox et au Microsoft Store, nous permettant de nous concentrer sur la mise à jour de Mistlands et notre passionnant voyage à travers Early Access. »

Chez Netcost, nous avons pu interviewer certains de ses managers l’année dernière. En octobre 2021, c’est Törnqvist lui-même qui a déclaré que le portage vers la console « est une valeur sûre ». « En ce qui concerne les plates-formes exactes que nous ciblons, nous ne le savons pas pour le moment. Je pense que nous aimerions voir Valheim sur autant de consoles que possible, mais en même temps, nous devons prendre en considération les capacités techniques de chaque console individuelle. » Vous pouvez lire le texte complet ici.

Source : communiqué de presse (Coffee Stain)