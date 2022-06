Assassin’s Creed clôturera l’histoire d’Eivor avec un DLC gratuit et montrera l’avenir de la saga en septembre

Le flux de célébration d’Assassin’s Creed a été une déception non sans nouvelles. Sept minutes de chrono (comptées) dans lesquelles Ubisoft en a profité pour annoncer que « le dernier chapitre de l’histoire d’Eivor sortira gratuitement à la fin de l’année ». Ce sera un DLC gratuit pour tous les propriétaires de Valhalla qui mettra la touche finale à l’épisode le plus réussi de la saga. Même avant cet épilogue, les fans du jeu auront droit à une deuxième année de contenu post-lancement qui comprendra des choses aussi excitantes que le nouveau mode roguelite d’Assassin’s Creed.

La date précise des adieux d’Eivor sera révélée dans les mois à venir, coïncidant peut-être avec la présentation du futur de la saga, Ubisoft ayant mis fin au streaming actuel en nous invitant à un deuxième Assassin’s Creed Celebration Stream. Il aura lieu en septembre et servira à « dévoiler l’avenir d’Assassin’s Creed. Nous avons hâte de vous montrer ce que nous avons en réserve ».

Le futur Assassin’s Creed en septembre 2022

Bien que les rumeurs pointent vers un nouvel épisode plus petit mettant en vedette Basim, l’un des personnages de Valhalla, la saga n’a qu’un seul jeu officiellement confirmé à l’horizon. On parle d’Assassin’s Creed Infinity, un projet ambitieux entre les mains d’Ubisoft Québec et d’Ubisoft Montréal. Un jeu qui, plus qu’un jeu, se veut « une plateforme qui évolue de manière intégrée et collaborative ». Une livraison en cherchera à être en constant changement et évolution en ajoutant régulièrement du contenu. Pour cette raison, il a même été supposé qu’il s’agissait d’un Assassin’s Creed gratuit avec toutes sortes d’extras et d’extensions ultérieures.

Ce qui doit être, sera, et nous le saurons sûrement lors de l’événement de septembre. Lucubrations mises à part, Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, a seulement avancé qu’il continuera d’être une livraison avec « beaucoup d’éléments narratifs » et que malgré « être un titre très innovant, il aura ce que le reste des précédents Assassin’s Creed ont. « . Guillemot estime qu’il ne faut pas s’inquiéter des changements car dans AC Infinity on retrouvera « tout ce que les fans ont aimé dans la saga ».