Stranger Things saison 4 : le tome 2 dévoile ses premières images officielles

La saison 4 de Stranger Things n’est pas encore terminée. Il reste deux épisodes (ou deux films, si l’on regarde leur durée), qui sortiront le 1er juillet sous le nom de Tome 2. Et pour mettre les dents longues et nous rappeler ce qui nous attend, Netflix a partagé les premières images de la fin , toutes sans spoilers, mais très illustratives, car elles passent en revue la situation de tous nos personnages préférés sûrement quelques instants avant de nous couper le souffle. Voyons-les tous et souvenons-nous des détails de cette saison et de celle à venir.

Stranger Things saison 4, combien de temps durera le tome 2 ?

Le tome 2 de Stranger Things 4 est composé de deux chapitres qui durent environ 4 heures, comme s’il s’agissait de deux films. Ils sont les suivants:

Épisode 8 : 1 heure et 25 minutes ; papa Épisode 9 : 2 heures et 30 minutes ; Ferroutage

Y aura-t-il une saison 5 de Stranger Things ?

et, bien qu’on ne sache pas encore quand. La quatrième saison ne sera pas la dernière de Stranger Things et il faudra retourner à Hawkins pour lui dire au revoir proprement. « Il y a sept ans, nous avons tracé l’arc de l’histoire de Hawkins et avons pensé que cela prendrait quatre ou cinq saisons », ont déclaré à plusieurs reprises les frères Duffer. « Il est devenu clair que l’histoire était trop longue pour se condenser en seulement quatre, mais comme vous le découvrirez bientôt par vous-mêmes, nous nous précipitons vers la fin. La saison 5 sera la dernière. »

La grosse erreur de Stranger Things 4

Espérons que lors du cinquième il n’y ait pas d’oublis comme celui qui a tant énervé les fans lors de celui-ci. Et c’est que même si vous n’y croyez pas, les showrunners ont oublié l’anniversaire de l’un de leurs personnages, Will Byers, et la communauté l’a jeté à la figure.

Dans la deuxième saison de Stranger Things, Will a fêté son anniversaire le 22 mars, date à laquelle Mike rend visite à Eleven et Will lui-même lors de cette quatrième saison. En voyant son personnage si terne et bizarre tout au long du chapitre, beaucoup ont pensé que c’était parce qu’il était énervé parce que ses amis avaient oublié la date, mais les Duffers ont confirmé que ce n’était pas le cas, que c’était simplement eux qui étaient passés.

Stranger Things 5 ​​aura un saut dans le temps

Ce qu’ils ne manqueront pas cette fois, c’est le changement physique entre les saisons 3 et 4. Bien que seulement six mois se soient écoulés dans l’histoire, dans le monde réel, nous avons dû attendre trois ans entre les saisons. Un moment qui s’est fait remarquer dans le casting, les personnages et les carrières et contrats de plus d’un. Mais face à un éventuel changement physique de la quatrième à la cinquième saison, les frères Duffer ont une solution claire :

« Je suis sûr que nous ferons un saut dans le temps. » Ross Duffer s’est prononcé avec cette force il y a quelques jours dans laquelle il apparaît comme l’un des premiers détails de la saison 5 de Stranger Things. « L’idéal aurait été de tourner les saisons 4 et 5 à la suite, mais il n’y a aucun moyen de le faire. Je ne sais pas encore quand nous commencerons le nouveau tournage, mais nous avons beaucoup de détails qui sont déjà bien planifié. »