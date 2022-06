Assassin’s Creed Valhalla présente The Forgotten Saga, son nouveau mode de jeu roguelite

Assassin’s Creed Valhalla reste déterminé à prendre soin de son contenu post-lancement. Dans le cadre du flux du 15e anniversaire, Ubisoft a confirmé le développement de The Forgotten Saga, un mode de jeu « inspiré du roguelite » qui sera gratuit pour l’aventure d’Eivor cet été. Vous pouvez voir la bande-annonce en tête de cette news.

Très peu de données ont émergé sur sa structure, si ce n’est que nous nous rendrons dans le royaume des morts, Niflheim, pour en finir avec des hordes de démons à chaque boucle. Dans l’une des transitions, nous pouvons voir comment le joueur peut forger un meilleur équipement qui suggère sa permanence après la mort. Il faudra attendre les prochaines dates pour savoir en profondeur quel est l’objectif que l’équipe veut atteindre.

Discovery Tour: Viking Age, désormais disponible en tant que jeu autonome

Autre nouveauté autour du jeu, le lancement de Discovery Tour : Viking Age dans un format indépendant. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit, il s’agit d’un jeu éducatif conçu pour explorer la vie des Vikings à leur arrivée dans ce qui est aujourd’hui le Kingdom-Uni.

Selon Alice Terrett, développeuse de la communauté Assassin’s Creed, le Discovery Tour « est le mode de jeu idéal pour découvrir et apprendre avec un contenu sans violence et créé pour apprendre. Il convient parfaitement à tous les publics, y compris les écoles.

« Inspirés par les commentaires des étudiants et des enseignants, nous sommes fiers de franchir une nouvelle étape pour rendre l’apprentissage plus accessible en le publiant aujourd’hui en version autonome pour les plateformes Xbox, PlayStation, Google Stadia et Amazon Luna », conclut Terret. Vous pouvez l’acheter pour 19,99 euros. Dans l’hypothèse où vous possédez un exemplaire d’Assassin’s Creed Valhalla, vous pourrez le retrouver intégré à son offre sans surcoût après son apparition en 2021.

Source : Ubisoft