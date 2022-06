Diablo 4 rassure les fans : la monétisation sera axée « sur les skins et les extensions »

Diablo 4 indique clairement quel sera votre système de monétisation. Adam Fletcher, responsable des communications chez Blizzard Entertainment, révèle que le modèle commercial commencera comme un « jeu à prix plein » qui sera complété par « des articles skins optionnels et éventuellement des extensions complètes ».

« Diablo 4 arrivera en tant que jeu à prix plein strictement pour le public console et PC », explique Fletcher sur son compte Twitter personnel. « Le jeu est grand et il y aura beaucoup de contenu après le lancement pour tous les joueurs. Le contenu payant est construit autour d’éléments skins optionnels et éventuellement d’extensions complètes. » Il conclut en avertissant la communauté qu’ils partageront « bientôt » plus de détails sur leur feuille de route.

Diablo 4 arrive sur le marché

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour retourner au Sanctuaire. Blizzard lui-même avait déjà prévenu en avril dernier : « Le développement avance bien. » Diablo 4 sortira au cours du premier semestre 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. C’était, sans aucun doute, l’un des noms du passé Xbox & Bethesda Games Showcase.

Rappelons que la division dirigée par Phil Spencer espère ajouter Activision Blizzard à ses rangs une fois la transaction finalisée dans les prochains mois. C’est pourquoi nous comprenons son apparition à l’événement. Bien sûr, pour le moment, leur participation au catalogue Xbox Game Pass n’a pas été confirmée depuis le « day one ». Il faut espérer que d’ici à son lancement, et au prix de ce qui se passe avec les régulateurs, on saura si l’entreprise rentre enfin dans l’organigramme de Microsoft. Il sera essentiel de faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

Nous savons qu’il comportera un cross-play entre toutes les plateformes. Blizzard n’oublie pas non plus la coopération en canapé : vous pourrez partager l’aventure avec un autre joueur localement.

