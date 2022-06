Elden Ring reste intraitable et ne montre aucune pitié pour le reste de From Software’s Souls

From Software and the soulsborne a cessé d’être une niche il y a longtemps, mais Elden Ring va être un avant et un après que vous vous moquez des schismes de l’Église catholique. Le jeu reste imparable en termes de ventes et continue de briser les barrières et de battre des records plus de trois mois après sa sortie.

En mars dernier, il a réalisé ce qui semblait impossible, renversant Call of Duty par TKO, et si vous pensiez que c’était de la chance ou un feu de paille, nos condoléances. L’arbre d’or a de nouveau fait son travail en mai et Elden Ring se répète comme le jeu le plus vendu du mois et continue d’être le jeu le plus vendu jusqu’à présent cette année.

Les données proviennent de Mat Piscatella, PDG de l’une des plus importantes sociétés américaines d’études de marché (The NDP Group). Sur ses tables, le jeu From Software récupère la couronne perdue en avril aux mains de LEGO Star Wars : The Skywalker Saga et ne se laisse pas rattraper par les sorties récentes du calibre de Nintendo Switch Sports et Evil Dead : The Game. Son grand rival des ventes mondiales de l’année, Vanguard, poursuit sa chute libre et dégringole à la septième place (ce que, en revanche, beaucoup aimeraient pour eux-mêmes).

Quel est le plus probable, Elden Ring 2 ou Dark Souls 4 ?

S’il s’agissait de mathématiques, la réponse est simple. En chiffres, Elden Ring a vendu 13,5 millions de jeux, des chiffres qui en font l’œuvre la plus vendue de From Software à ce jour. Penser qu’il n’y aura pas d’extensions ou de suites est naïf.

En ajoutant ses trois épisodes, les remasters et tous les ports, extensions et éditions GOTY, la saga Dark Souls totalise 27 millions, soit un peu plus du double. Le plus vendu d’entre eux jusqu’à présent était Dark Souls 3 (2016) avec 12 millions, on peut donc dire qu’Elden Ring l’a renversé en trois mois. Sekiro: Shadows Die Twice est resté à 7 et on estime que Bloodborne était d’environ 3 millions, même si cela fait des années sans créditer ses chiffres.

En regardant ces chiffres, oui, il semble qu’il y ait des Terres du Milieu pendant un certain temps.