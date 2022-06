Où et quelle est la meilleure façon de jouer à Resident Evil 4 aujourd’hui ?

Resident Evil 4 Remake est l’une des têtes d’affiche de Capcom au cours de la prochaine année. Le 23 mars 2023, nous verrons le retour de Leon S. Kennedy dans la ville espagnole la plus célèbre de l’univers numérique. Il le fera sur PS5, Xbox Series X|S et PC. En attendant, certains profiteront de ces mois pour revisiter l’original… ou le découvrir pour la première fois. Pour cette raison, nous vous proposons tous les moyens disponibles pour profiter de l’expérience de 2005 au milieu de 2022.

Où puis-je jouer actuellement à Resident Evil 4 ?

La vérité est que nous sommes à un excellent moment pour visiter toute la franchise sur les systèmes actuels. Dans le cas de Resident Evil 4, la remasterisation est sortie en 2016 pour les consoles PS4 et Xbox One ; quelques années plus tard, en 2019, il fait de même sur Nintendo Switch. Bien qu’il n’ait pas d’application native pour la génération actuelle, vous pouvez y jouer via le service de compatibilité sur PS5 et Xbox Series X|S.

Ce sont les consoles Microsoft qui modifient légèrement son apparence. Des fonctionnalités telles que Auto HDR sur Xbox Series X et Xbox Series S permettent aux panneaux compatibles d’afficher le jeu dans des couleurs plus vives, sans avoir besoin de travail de développeur pour le prendre en charge. Bien sûr, il est également disponible dans le reste du catalogue rétrocompatible.

D’autre part, Resident Evil 4 est également disponible pour PC sur Steam. Ses exigences sont assez faibles, de sorte que n’importe quel ordinateur avec Windows 8 ou version ultérieure peut l’exécuter sans aucun problème. Vous ne devez pas négliger les mods de la communauté, parmi lesquels se trouve l’éminent « Resident Evil 4 HD Texture Project ». Deux utilisateurs, dont un espagnol, ont renouvelé toutes les textures pour « améliorer leur apparence sans perdre l’essence de l’original ». Si vous voulez connaître plus de détails, cliquez sur ce lien.

Sa cote sur les portables comme Steam Deck est « jouable ». Le seul élément sur lequel Valve met en garde est que « parfois des icônes de souris, de clavier ou de contrôle s’affichent qui ne sont pas » celles de la plateforme. Une minutie par rapport à une compatibilité complète au niveau technique.

Liens d’intérêt