Tactics Ogre: Reborn Leaks sur PS Store, Square Enix Classic revient plus de 10 ans plus tard

Nous ne savons pas s’il s’agit d’un remake, d’un remaster ou d’un nouvel opus, mais Tactics Ogre semble définitivement de retour. Après que Square Enix ait enregistré la marque Tactics Ogre: Reborn au Japon en avril, un jeu du même nom a fait une apparition surprise sur le PlayStation Store. Et bien que le dossier ne fournisse pas plus de détails que ses plateformes (PS4 et PS5), il est accompagné d’un premier et bel art promotionnel qui excite les fans :

Le retour de la saga stratégique est un secret de Polichinelle depuis la fameuse NVIDIA Leak. La technologie a divulgué par inadvertance une liste de futurs projets qui semblaient fous à l’époque, mais dont les noms ont été annoncés un par un au fil des mois. Street Fighter 6, Resident Evil 4 Remake, Crysis 4, Kingdom Hearts 4, Warhammer : Space Marines 2… etcetera, etcetera. Et parmi eux, Tactics Ogre: Reborn, qui a été répertorié comme un remaster. Il semble que les seules inconnues soient de savoir quelle livraison et quand elle sera annoncée.

Après le succès de propositions plus classiques comme Triangle Strategy ou The DioField Chronicle, Square Enix aurait pu prendre la décision de ressusciter cette emblématique saga de stratégie au tour par tour. Tactics Ogre est en cale sèche depuis plus d’une décennie, mais il a connu six versements qui réveilleront sûrement de nombreux souvenirs en vous.