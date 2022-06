Street Fighter 6 : la famille de Bruce Lee a-t-elle mis son veto au personnage de Fei Long ?

Carrefour d’indices et de déclarations voilées autour de la figure de Fei Long, le combattant de Street Fighter inspiré de Bruce Lee. Comme l’a révélé il y a quelques jours le compositeur de Street Fighter V, Daniel Lidholm, le personnage aurait disparu de la saga sur décision des enfants et héritiers de Bruce Lee lui-même. Selon Lidholm, ils veulent mieux préserver son héritage et considèrent que les différentes représentations de l’acteur devraient être plus respectueuses, plus « honorables ». Ils estiment que depuis quelque temps ils ne l’ont plus été et que le fameux gag de Once upon a time in Hollywood aurait été la drop d’eau qui a fait déborder le vase.

Le compte rendu officiel de Bruce Lee a nié avoir jamais donné une telle directive. « Nous ne savons pas à quels amis et parents Lidholm a parlé, mais ces commentaires sont complètement faux. » Des propos auxquels s’est joint Capcom, qui n’a pas tardé à sortir pour démentir son ancien compositeur. « Ce n’est pas vrai », a déclaré Takayuki Nakayama, directeur de Street Fighter 6. « Je ne peux pas confirmer s’il sera sur la liste ou non, mais il n’y a certainement aucun problème juridique en cause. »

Cependant, la vérité est que le personnage est dans les limbes depuis un certain temps. Il est apparu dans Street Fighter II (1993), Street Fighter Alpha 3 (1998) et Street Fighter IV (2009), mais plus rien depuis. Il n’a pas été intégré à Street Fighter V ou à son contenu téléchargeable (DLC). Et à en juger par la liste divulguée du nouvel opus, il semble que Fei Long ne sera pas non plus dans Street Fighter 6. Capcom finira-t-il par offrir plus d’explications sur son licenciement ?

Qu’il le fasse ou non, et que nous combattions Fei Long ou non, Street Fighter 6 ne pouvait pas mieux paraître et se sent comme « le meilleur du passé avec un œil vers l’avenir ».

Nous n’avons jamais fait de commentaires de cette nature. Nous n’avons aucune idée de qui @DanielLindholm dit que ses « amis proches » de la famille le sont, mais ses commentaires sont entièrement faux concernant la famille Bruce Lee. – Bruce Lee (@brucelee) 11 mai 2022

Source | Eurogamer